„Top Ekspertų ložė“: „Žalgirio“ Vaiduoklis, Latožos košmaras, „Barca TV“ ir judesys prie ežero

Temos:
00:00 Nuotaikėlės, puchavykas, Post Malone
03:25 Karštas „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas
05:40 Kasperūnas – „Žalgirio“ direktorius, kai žaidė Ervinas
11:35 Dar vienas Vilmos manevras
12:35 Pirmas Kasperūno darbas ir ką skirti treneriu?
17:35 „Žalgiryje“ – pasaulyje nematyta situacija ir žinutė instagrame
19:29 Trys momentai ČL atrankoje: ruskij mir, „Kauno Žalgirio“ talentas ir Bopesu PTSD
23:50 Pasipiktinimas dėl Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjų
26:24 „Bangos“ varžovų niuksas vokiečiam
27:02 Potterio vyrus atbeldę „Chelsea“ vyručiai
29:48 Sprigtas Pepo ekipai ir ką ten Traffordas sumąstė
35:22 Naujas „Everton“ stadionas – kas tas Dickinson?
37:42 Besikeikęs ir grasinantis Rytis Vyšniauskas
44:04 Fernandeso rutiną sutrikdęs ir neatsiprašęs arbitras
49:08 Kviziukas kolegai
51:50 Nesėkmingas bandymas pabėgti nuo „Atletico“ situacijos
56:30 „Barca TV“ sukūrimas ir sutrikusi atmintis
1:12:18 Įspūdinga Oviedo istorija
1:09:06 Sveikiname Bundeslygos čempionus
1:11:58 Teisingas Modričiaus sprendimas ir Fabregaso projektėlis
1:16:44 Atsiprašome žiūrovų ir pateikiame „Premier“ lygos prognozes
1:22:02 „La Liga“ prognozės ir palinkėjimai pasigydyti
