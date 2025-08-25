Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Top Ekspertų ložė“: „Žalgirio“ Vaiduoklis, Latožos košmaras, „Barca TV“ ir judesys prie ežero

2025-08-25 20:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 20:16

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie Vilmos Venslovaitienės viražus, dalininkų susirinkimą ir naująjį direktorių, taip pat linkėjimus pralaimėti abiem komandoms, Potterio, bet ne Hario skausmą, niuksą Pepui, apsiverkusį Fernandesą, „Atletico“ gerbėjų ašaras, užkurtą „Barcos TV“ ir klasikinį Milaną.

„Top Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė" Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie Vilmos Venslovaitienės viražus, dalininkų susirinkimą ir naująjį direktorių, taip pat linkėjimus pralaimėti abiem komandoms, Potterio, bet ne Hario skausmą, niuksą Pepui, apsiverkusį Fernandesą, „Atletico" gerbėjų ašaras, užkurtą „Barcos TV" ir klasikinį Milaną.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Temos:

00:00 Nuotaikėlės, puchavykas, Post Malone

03:25 Karštas „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas

05:40 Kasperūnas – „Žalgirio“ direktorius, kai žaidė Ervinas

11:35 Dar vienas Vilmos manevras

12:35 Pirmas Kasperūno darbas ir ką skirti treneriu?

17:35 „Žalgiryje“ – pasaulyje nematyta situacija ir žinutė instagrame

19:29 Trys momentai ČL atrankoje: ruskij mir, „Kauno Žalgirio“ talentas ir Bopesu PTSD

23:50 Pasipiktinimas dėl Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjų

26:24 „Bangos“ varžovų niuksas vokiečiam

27:02 Potterio vyrus atbeldę „Chelsea“ vyručiai

29:48 Sprigtas Pepo ekipai ir ką ten Traffordas sumąstė

35:22 Naujas „Everton“ stadionas – kas tas Dickinson?

37:42 Besikeikęs ir grasinantis Rytis Vyšniauskas

44:04 Fernandeso rutiną sutrikdęs ir neatsiprašęs arbitras

49:08 Kviziukas kolegai

51:50 Nesėkmingas bandymas pabėgti nuo „Atletico“ situacijos

56:30 „Barca TV“ sukūrimas ir sutrikusi atmintis

1:12:18 Įspūdinga Oviedo istorija

1:09:06 Sveikiname Bundeslygos čempionus

1:11:58 Teisingas Modričiaus sprendimas ir Fabregaso projektėlis

1:16:44 Atsiprašome žiūrovų ir pateikiame „Premier“ lygos prognozes

1:22:02 „La Liga“ prognozės ir palinkėjimai pasigydyti

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„TOP Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.
„TOP Ekspertų ložė“: Kauno fiesta, pasiųstas Romualdas ir kiek dar tampysimės, šeimyna?

