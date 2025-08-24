Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Šešiolikmetės užsitikrino vietą ketvirtfinalyje

2025-08-24 22:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 22:18

Vietą U16 Europos čempionato ketvirtfinalyje užsitikrino Edvino Justos auklėtinės. Ketvirtajame D grupės ture Lietuvos jaunučių rinktinė (3/0) 89:43 (21:2, 31:12, 20:18, 17:11) nepaliko vilčių Šiaurės Makedonijos rinktinei (0/3).

U16 merginos žais atkrintamosiose (FIBA nuotr.)

0

B diviziono D grupės etapą lietuvaitės užbaigs pirmadienį, kai dėl pirmosios vietos grupėje susitiks su taip pat neklumpančia Bulgarijos rinktine (3/0).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių rungtynių pradžia Lietuvos laiku – 18:00 val. Visas čempionato kovas tiesiogiai transliuoja FIBA „YouTube“ platforma.

Į ketvirtfinalį pateks tik dvi geriausios grupės komandos.

Lietuvės rungtynes su makedonėmis pradėjo užtikrintai ir po pirmojo kėlinio pirmavo 21:2. Antrajame kėlinyje lietuvės tęsė dominavimą ir įpusėjus rungtynėms buvo priekyje 52:14.

Trečiajame kėlinyje mūsiškės kiek atleido gniaužtus gynyboje, tačiau skirtumas po trijų kėlinių vis tiek išliko solidus (72:32). Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu, o lietuvės dominavo daugumoje statistikos kategorijose.

Ant parketo pasirodė visos 12 krepšininkų, taškus pelnė 11 iš jų.

Lietuva: Viltė Peleckytė 13, Gabija Galvanauskaitė 12, Aušrinė Gaubytė 10, Urtė Gurevičiūtė 9, Monika Dokšaitė 8, Karina Straksytė 8, Barbora Prišmontatė 8, Kotryna Grunkytė 6, Eva Kavaliauskaitė 6, Marija Šiškinaitė 5, Eimantė Stepanavičiūtė 4, Evelina Lygutaitė 0.

Šiaurės Makedonija: Jana Pislevska 11, Tea Trajkovska 8, Vanja Milosavljevič

