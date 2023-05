Septintosios „Kings“ ir „Warriors“ rungtynės – žiūrimiausias mačas per ketvirtį amžiaus

Septintosios Vakarų konferencijos ketvirtfinalio rungtynės tarp „Kings“ ir San Fransisko „Warriors“ buvo žiūrimiausias pirmojo atkrintamųjų etapo mačas per pastaruosius 24 metus.

Lemiamos rungtynės „Kings“ arenoje sulaukė milžiniško ažiotažo, kadangi „Kings“ į atkritamąsias pateko pirmą kartą nuo 2006 m. ir buvo per vieną pergalę nuo to, kad eliminuotų čempionų vardus ginančią „Warriors“ ekipą.

D. Sabonio atstovaujamas klubas pradėjo seriją 2 pergalėmis iš eilės, tačiau vėliau patyrė 3 iš eilės pralaimėjimus. „Kings“ pavyko laimėti išvykoje ir išlyginti serijos rezultatą bei ištęsti seriją iki paskutinių rungtynių. Vis tik jose Steve‘o Kerrro auklėtiniai buvo pranašesni.

Šiuo metu dėl teisės žaisti Vakarų konferencijos finale „Warriors“ kaunasi su LeBrono Los Andželo „Lakers“.

🏀 Game 7 of the GSW vs. SAC series on ABC – most-watched first round game in 24 years: 9.8M viewers



🏀 First round games across ABC, ESPN, TNT & NBA TV is the most watched in 9 years: 3.4M viewers



🏀 Won the night across all of TV among viewers under 50 on 13 out of 14 nights pic.twitter.com/mJRAqDb35h