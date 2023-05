Įspūdingas Hardeno pasirodymas padėjo „76ers“ iškovoti pirmąją pusfinalio pergalę

Rytų konferencijos pusfinalių serijoje 1-0 išsiveržė „76ers“, o antrąsias rungtynes trečiadienį komandos vėl žais Bostone.

Geriausiai laimėtojų gretose žaidė Jamesas Hardenas. Krepšininkas per 39 minutes sumetė net 45 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Dar 26 taškus komandai pridėjo ir Tyrese‘as Maxey.

Tokiu savo pasirodymu J. Hardenas pakartojo geriausią savo atkrintamųjų pasirodymą. Anksčiau 45 taškus atkrintamosiose jis pelnė 2015 m. rungtynėse su „Golden State Warriors“, kai žaidė Hiustono „Rockets“ gretose

Nors J. Hardenas irmajame kėlinyje pelnė 16 taškų, savo dominavimą bandė rodyti šeimininkai laimėdami ketvirtį septynių taškų persvara 31:38. Visgi nuo antrojo ketvirčio rungtynės „Celtics“ ėmė slysti iš rankų.

Antrajame kėlinyje 14 taškų į „76ers“ sąskaitą įrašė De‘Anthony Meltonas ir šeimininkų pranašumas sumažėjo iki 3 taškų.

45 PTS | 6 AST | 2 STL



things @JHarden13 did: THAT.



💪 hydrated by @BioSteelSports pic.twitter.com/NayQHCc1lN