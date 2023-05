Varžovų lyderį gyręs Sabonis įvertino „Kings“ sezoną: „Praleidome gerą progą“

Po pirmosios mačo dalies šeimininkai dar piramavo minimaliai, bet čempionai į priekį šovė ypač trečiajame kėlinyje, o vėliau persvarą dar kiek padidino ir šventė pergalę.

D. Sabonis per 37 minutes pelnė 22 taškus (10/15 dvit., 0/1 trit., 2/6 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo du varžovo metimus, kartą suklydo ir surinko keturias asmenines pražangas.

„Didžiuojuosi vaikinais, visa komanda ir tuo, ką mums pavyko pasiekti, įskaitant trenerių štabą ir organizaciją. Aišku, kad šiandien yra skaudu, nes buvome arti to, kad žengtume į kitą etapą, bet turime tai panaudoti ateičiai kaip motyvaciją ir toliau lipdyti komandą“, – spaudos konferencijoje po mačo sakė D. Sabonis.

„Visą sezoną turėjome smagų laiką kartu su miestu ir sirgaliais. Ypač namuose, kur turėjome progą pasiekti kažką įspūdingo. Skaudu, kad mums to padaryti nepavyko. Turime gerai padirbėti vasarą ir sugrįžti dar stipresni. Didžiuojuosi vyrukais, žaidėme septintąsias rungtynes, viską darėme gerai, bet šiek tiek pritrūko“, – pridūrė krepšininkas.

Kalbėdamas apie lūžius rungtynėse lietuvis pabrėžė, kad tai įvyko trečiajame kėlinyje.

„Gerai kovojome visas rungtynes, bet jie gerai sužaidė trečiajame. Jie puikiai meta iš toli, tad buvome agresyvūs, bet jie nusiimdavo visus toliau atšokusius kamuolius. Laimėjo visas 50/50 situacijas, o dėl to tokią komanda sustabdyti yra dar sunkiau“, – kalbėjo D.Sabonis.

„Golden State Warriors“ į priekį vedė fantastiškai žaidęs lyderis Stephenas Curry. Jis per 38 minutes surinko net 50 taškų bei pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą atkrintamosiose varžybose. Ankstesnis krepšininko rekordas buvo 47 pelnyti taškai.

„Jis apskritai vienas geriausių krepšininkų. Daryti tokius dalykus lemiamame serijos mače... neįtikėtina. Mes tiesiog bandėme atlikti geriausią įmanomą darbą prieš jį ir bent kažkiek pristabdant turėti šansą laimėti“, – apie S. Curry sakė D. Sabonis.

Sabonis powers through the lane and finishes with finesse 👑 #FeelTheRoar pic.twitter.com/WnQ7TX2q7R