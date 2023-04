Sabonio sezonas baigtas: „Kings“ eliminavo rekordiškai žaidusio Curry tempiami čempionai

Sakramento ekipa Vakarų konferencijos ketvirtfinalio seriją pralaimėjo rezultatu 3-4. Kitame etape „kariai“ susitiks su Los Andželo „Lakers“ komanda, kuri ketvirtfinalyje 4-2 nukovė Memfio „Grizzlies“.

37 minutes ir 24 sekundes ant parketo praleidęs D.Sabonis pasižymėjo 22 taškais (10/15 dvit., 0/1 trit., 2/6 baud.), 8 atkovotais kamuoliais, 7 rezultatyviais perdavimais, 2 blokuotais metimais, klaida bei 4 asmeninėmis pražangomis.

Nesulaikomai šiose rungtynėse žaidė „Warriors“ atakų organizatorius Stephenas Curry. Amerikietis per 38 minutes surinko net 50 taškų bei pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą atkrintamosiose varžybose. Ankstesnis krepšininko rekordas buvo 47 pelnyti taškai.

Tai jis padarė 2019 metais akistatoje prieš Toronto „Raptors“ klubą. Be 50 suverstų taškų S.Curry šį vakarą dar atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Įspūdingai žaidė ir „Warriors“ vidurio puolėjas Kevonas Looney, kuris per 31 minutę pelnė 11 taškų ir atkovojo net 21 atšokusį kamuolį. Nors taškus pirmieji pelnė svečiai iš San Fransisko, tačiau vėliau sekė 7 aikštės šeimininkų taškai paeiliui (7:2). Vis dėlto, pabėgti ir daugiau atsiplėšti nepavyko.

Sabonis block ➡ Fox three 🦊 SAC leads late in Q2 | Game 7 | ABC. #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/BErCIhiSEk

Netrukus NBA čempionai persvėrė rezultatą (9:12). Nuožmi kova laikėsi iki ketvirčio pabaigos. Joje komandos tiesiog keitėsi taikliais metimais. Po tikslaus vienos šūvio, jau kitoje atakoje tuo pačiu atsakydavo kiti. Po pirmųjų 12 minučių aikštės šeimininkai pirmavo minimaliu skirtumu – 31:30.

Antrajame kėlinyje iniciatyva priklausė Sakramento ekipai. Nors atsiplėšti ir nepavyko, tačiau persvarą aikštės šeimininkai išlaikė savo rankose. Pastarieji daugiausiai buvo nutolę 5 taškais šiame ketvirtyje (47:42). Visgi, vos tik sužaisdavo sėkmingesnę atkarpą iškart sekdavo rezultatyvus oponentų išpuolis ir svečiai sugebėjo atstatyti pusiausvyrą (51:51).

Nepaisant to, M.Browno auklėtiniai netruko vėl atstatyti pranašumo (58:53). Tiesą, šį tritaškiu prieš pat didžiąją pertrauką mažino Stephenas Curry – 58:56. Pastarasis per pirmuosius du kėlinius buvo surinkęs 20 taškų. Įžaidėjas net 9 kartus metė iš trijų taškų zonos ir pataikė 4 (44 proc.).

Tuo tarpu „Kings“ gretose vienintelis su dviženkliu rezultatyvumu buvo D.Sabonis, kurio sąskaitoje – 16 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 2 blokuoti metimai. Lietuvis tik kartą prametė iš dviejų taškų zonos. Aukštaūgis realizavo 7 metimus iš 8 bandymų.

Antrąją susitikimo dalį aikštės šeimininkai pradėjo labai sunkiai. Prasta kova dėl atšokusių kamuolių leido varžovams taisyti savo metimus.

Steph's 1st half of Game 7:



20 PTS | 4 3PM



Stay tuned for the 3Q on ABC 🍿 pic.twitter.com/k4hvcxtaXD