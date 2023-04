Puikų komandos darbą gyręs Sabonis papasakojo apie smūgio momentą: „Aš nelabai supratau, kas įvyko“

Pirmoje rungtynių pusėje kovodamas dėl kamuolio lietuvis gavo stiprų smūgį iš Kevino Looney alkūnės ir liko su stipriu sumušimu po kairiąja akimi. Nepaisant to D. Sabonis tęsė rungtynes, o po jų momentą aptarė su šypsena.

„Dabar nelabai jaučiu skausmą ir daug geriau jaučiuosi po pergalės“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė D. Sabonis.

Šia pergale „Kings“ išlygino atkrintamųjų serijos su „Golden State Warriors“ rezultatą 3-3 ir dėl bilieto į pusfinalį kovos sekmadienį. Paklaustas, kaip galėtų apibūdinti šias rungtynes, D. Sabonis negailėjo gerų žodžių.

„Akivaizdu, kad abi komandos kaunasi. Buvome prispausti prie sienos, bet grįžome ir dabar laukia septintos rungtynės.

Negaliu sulaukti, būsime namuose prie savo fanų. Tokie šansai karjeroje dažnai nepasitaiko, todėl turime eiti ir parodyti pranašumą.

Tikiuosi, kad tokį žaidimą galėsime išlaikyti ir septintose rungtynėse. Kaip visada, turime pažiūrėti, ką darėme gerai, ką – blogai, ką reikia patobulinti ir pailsėti“, – dėstė krepšininkas.

Mačo metu geriausiai Sakramento komandos gretose pasirodė Malikas Monkas, kuris per 31 minutę praleistą aikštelėje sumetė 28 taškus.

„Jis dėjo žingsnį į priekį. Jis buvo sustojęs porai rungtynių, bet grįžo ir turi tą patį parodyti septintose rungtynėse“, – komandos draugą gyrė D. Sabonis.

Domantas Sabonis, looking like a boxer or UFC fighter after tonight's Game 6 win over the Warriors, talks about forcing a Game 7 on Sunday, how proud he is of his team to overcome his struggles, the frustrations he had and the scene he's expecting on Sunday at Golden 1 Center. pic.twitter.com/En9jPJNLWt