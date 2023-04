Sabonis nebaigė mačo dėl pražangų, tačiau „Kings“ pergale išlygino serijos rezultatą

Domantas Sabonis aikštelėje praleido 23 minutes, per kurias pelnė 7 taškus (1/1 trit., 2/11 dvit.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, lietuvis rungtynių pabaigti negalėjo dėl surinktų asmeninių pražangų.

Taip pat dar pirmoje rungtynių pusėje D. Sabonis kovodamas dėl kamuolio susitraumavo, kai Kevinas Looney jam trenkė alkūne į akį, tačiau tai nesutrukdė lietuviui tęsti rungtynių.

Domantas Sabonis was hit in the face on this jump ball but stayed in the game. pic.twitter.com/NXjJijxXzY