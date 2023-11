San Antonijuje – eilinė „Spurs“ nesėkmė ir Greggo Popovičiaus drausmės pamokos sirgaliams

Šiose rungtynėse įvyko įdomus epizodas, kai Kawhi Leonardas, San Antonijuje žaidęs 2011-2018 m., stojo mesti baudų, o publika į tai sureagavo švilpimu ir šūkčiojimais.

Toks fanų elgesys nepatiko „Spurs“ vyr. treneriui Greggui Popovičiui. Šis priėjo prie sekretoriato stalo, griebė mikrofoną ir sudraudė „Frost Bank Center“ salėje susirinkusią minią.

„Atleiskite man sekundę, – sakė G. Popovičius. – Ar galime nustoti šūkauti ir leisti šiems vaikinams žaisti? Turėkite šiek tiek klasės. Tai nėra tai, kas mes esame. Nustokite švilpti.“

Wow. #Spurs HC Gregg Popovich just grabbed the arena microphone with Kawhi Leonard at the free throw line, and asked the crowd to stop booing.



Fans have been booing Leonard, who asked to be traded from San Antonio, on every touch.



Not sure I've seen that in an NBA game. pic.twitter.com/PHk3yD2IHG

REKLAMA