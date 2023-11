Rytų konferencijos lyderių susitikime – rezultatyvus Kristapas Porzingis ir „Celtics“ pergalė

Pirmoje rungtynių pusėje „Celtics“ susikrovė 21 taško pranašumą ir nė karto neatsiliko. Jie išlaikė dviženklį pranašumą, tačiau „Bucks“ paskutiniame kėlinyje įsibėgėjo ir sumažino skirtumą iki 114:111.

Trys taiklios Jaysono Tatumo baudos išvedė Bostono krepšininkus į priekį, tačiau Brookas Lopezas pridėjo dvitaškį ir vėl sumažino persvarą (117:113).

Likus 4 sek. Giannis Antetokounmpo prasižengė, Jrue Holiday pridėjo du baudų metimus. Su sirena dvitaškį dar spėjo pataikyti ir Malikas Beasley, tačiau pergalė jau buvo „Celtics“ rankose (119:116).

