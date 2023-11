Dvigubas Jono Valančiūno dublis padėjo „Pelicans“ iškovoti dar vieną pergalę prieš Domanto Sabonio klubą

Lietuvių susitikime „Pelicans“ pirmąją pergalę iškovojo prieš pora dienų, kai Sakramento ekipą sutrypė 123:93.

Abu lietuviai šiame mače savo komandoms pelnė po dviženklį taškų skaičių. J. Valančiūnas surinko dvigubą dublį, kai per 27 minutes sumetė 15 taškų (6/9 dvit., 3/4 baud.) ir atkovojo 11 kamuolių.

Tuo tarpu Domantas Sabonis „Kings“ komandai pelnė 23 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo pirmas kartas po penkių mačų iš eilės, kai jis nepasižymėjo dvigubu dubliu.

Rungtynių pradžioje Sakramento komanda dar buvo priekyje, o „Pelicans“ savo pusėn rezultatą persvėrė tik tada, kai Dysonas Danielsas sumetė du baudų metimus pirmojo kėlinio pabaigoje.

go ahead then JV 🥶 pic.twitter.com/Z2xPow3tqC

Nors antrojo ketvirčio pradžioje komandos žengė koja kojon, tačiau Naujojo Orleano komanda vėliau ėmė krautis sau persvarą. Likus 35 sek. iki ilgosios pertraukos J. Valančiūno ekipa jau turėjo 17 taškų atotrūkį.

Visgi rungtynių pabaiga „pelikanams“ nebuvo lengva. Likus žaisti 7 min. komandos vėl buvo išsilyginusios ir švieslentė rodė gražų rezultatą 100:100, kai per keturias minutes „Kings“ surengė spurtą 18:4.

DOMINANT DOMAS 💪



The Kings are on a 28-15 run in the fourth quarter 😤 pic.twitter.com/SEaLBCa8Qd