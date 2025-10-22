Sabonio vadovaujama „Lions“ dramatiškai įveikė „Niners“

Didžiąją laiko dalį pirmavusi „Lions“ paskutinę minutę atsidūrė besivejančių vaidmenyje – 65:62. Chaotiškoje rungtynių pabaigoje svečiai likus 28 sekundėms priartėjo iki minimumo (66:67), o „Ninners“ prarado kamuolį ir prasižengė. Pergalę „Lions“ išplėšė Deane'o Williamso baudų metimai.
Nugalėtojų gretose Karolis Lukošiūnas žaidė 10 minučių, bet taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/5 trit.). Jis atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko minus 4 naudingumo balus.
Rezultatyviausias „Lions“ žaidėjas buvo 20 taškų įmetęs Kameronas McGusty (28 naud.), 14 pridėjo Joelis Scottas.
Šeimininkams Kevinas Yebo pelnė 17 taškų (9 atk. kam.), 11 pridėjo Nike'as Sibande'as.
