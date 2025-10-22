Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Sabonio vadovaujama „Lions“ dramatiškai įveikė „Niners“

2025-10-22 22:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 22:19

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ (2/2) Europos taurėje pasiekė antrą pergalę iš eilės. Šįkart Anglijos klubas išvykoje 68:67 (22:16, 11:18, 21:13, 14:20) palaužė Chemnico „Ninners“ (1/3).

K.McGusty žaidė nestabdomai

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions" (2/2) Europos taurėje pasiekė antrą pergalę iš eilės. Šįkart Anglijos klubas išvykoje 68:67 (22:16, 11:18, 21:13, 14:20) palaužė Chemnico „Ninners" (1/3).

0

Didžiąją laiko dalį pirmavusi „Lions“ paskutinę minutę atsidūrė besivejančių vaidmenyje – 65:62. Chaotiškoje rungtynių pabaigoje svečiai likus 28 sekundėms priartėjo iki minimumo (66:67), o „Ninners“ prarado kamuolį ir prasižengė. Pergalę „Lions“ išplėšė Deane'o Williamso baudų metimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojų gretose Karolis Lukošiūnas žaidė 10 minučių, bet taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/5 trit.). Jis atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko minus 4 naudingumo balus.

Rezultatyviausias „Lions“ žaidėjas buvo 20 taškų įmetęs Kameronas McGusty (28 naud.), 14 pridėjo Joelis Scottas.

Šeimininkams Kevinas Yebo pelnė 17 taškų (9 atk. kam.), 11 pridėjo Nike'as Sibande'as.

