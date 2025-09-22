Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Rudeninis „Toyota Ėjimas“ Vilniuje – bus uždaryta viena sankryža

2025-09-22 12:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 12:05

Jau rugsėjo 28 d. Vilniaus gatves užpildys tūkstančiai ėjimo entuziastų ir neišdildomos emocijos. „Toyota Ėjimo“ organizatoriai kviečia judėti savo tempu: kiekvienas gali rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Tai puiki galimybė aktyviai praleisti laiką ir atrasti gražiausias Vilniaus vietas visiškai nemokamai.

Eismo ribojimai | Organizatorių nuotr.

Jau rugsėjo 28 d. Vilniaus gatves užpildys tūkstančiai ėjimo entuziastų ir neišdildomos emocijos. „Toyota Ėjimo" organizatoriai kviečia judėti savo tempu: kiekvienas gali rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Tai puiki galimybė aktyviai praleisti laiką ir atrasti gražiausias Vilniaus vietas visiškai nemokamai.

0

Uždarys vieną sankryžą

Tūkstančius žmonių suburiančio sporto renginio metu bus uždaryta viena sankryža. Vilniaus vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į eismo ribojimų laikus šeštadienį ir sekmadienį trijų gatvių atkarpose.

2025 m. rugsėjo 28 d. 6–20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno gatvės iki J.Jasinskio gatvės.

Nuo 2025 m. rugsėjo 27 d. 9 val. iki rugsėjo 28 d. 20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės;

Nuo 2025 m. rugsėjo 27 d. 18 val. iki rugsėjo 28 d. 20 val. draudžiamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.

Svarbiausia – atrasti sau tinkamiausią būdą judėti

„Dauguma mūsų neabejoja judėjimo nauda, tačiau dažnai pritrūksta motyvacijos tiesiog išeiti iš namų. „Toyota Ėjimas“ – tai draugiškas priminimas, kad eiti ne tik sveika, bet ir smagu. O smagiausia, kai eini drauge su bendraminčių minia. Visi žinome tą jausmą, kai ryte, prieš kokį nors įvykį, apninka dvejonės, bet vakare grįžti kupinas pozityvo ir gerų emocijų, kurios dar ilgai nepalieka. Šis renginys – būtent apie tai: ėjimą, kuris išjudina ir kūną, ir protą, bei emocijas, kurios įkvepia“, – dalinasi „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.

5 km trasa yra tinkama važiuoti ir vežimėliais, todėl dalyvauti gali šeimos su mažais vaikais bei negalią turintys žmonės. Visų trasų startas ir finišas Nepriklausomybės aikštėje, prie LR Seimo, o visa sekmadienio kelionė ves per gražiausias Vilniaus vietas: Žvėryną, Neries pakrantę, Žirmūnus ir pasakišką Verkių parką.

Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

