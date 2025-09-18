Lietuvos moksleiviai kviečiami kurti idėjas, kaip paskatinti kasdienį fizinį aktyvumą: laukia įspūdingi prizai

2025 m. konkurso tema, įkvėpta artėjančių 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių, kviečia jaunuolius kurti inovatyvius sprendimus, galinčius įkvėpti teigiamą pokytį ir kviesti judėti ne tik sporto entuziastus, bet ir tuos, kurie aktyvumą atrandą pirmą kartą.
Praėjusį mėnesį technologijų bendrovės „Samsung“ užsakymu atliktas tyrimas Baltijos šalyse atskleidė, kad asmeninį fizinį aktyvumą jaunuoliai linkę vertinti atsakingai ir sąmoningai.
Kone kas antras Lietuvos moksleivis teigė, kad sportinė veikla juos ugdo atvirumo, sąžiningumo ir pagarbos – tiek sporte, tiek ir už jo ribų. Tuo tarpu 50 proc. tyrimo dalyvių mano, jog išmaniosios technologijos, tokios kaip mobiliosios programėlės, sekimo įrenginiai ar virtualios treniruotės, gali padėti lengviau integruotis ir įsitraukti į sporto bendruomenę.
Aktyvaus laisvalaikio dėka, moksleiviai jaučiasi sveikesni ir energingesni (60 proc.), taip pat patiria mažiau streso ir yra linkę būti linksmesni (35 proc.).
Specialistai neabejoja, kad technologijos ir toliau sėkmingai skverbsis į mūsų kasdienybę ir švietimo sistemą, todėl yra itin svarbu atrasti būdus jų pagalba visuomenę įkvėpti, motyvuoti ir atverti naujas galimybes. Šių metų konkursas kviečia jaunuolius pasitelkti kūrybiškumą ir pasiūlyti idėją, kuri technologijų pagalba paverstų judėjimą ir sportą dar patrauklesniu laiko praleidimo būdu.
„Per visą šio projekto gyvavimo laikotarpį spėjome įsitikinti, kad moksleiviai, vedami smalsumo, iniciatyvumo ir noro prisidėti prie visuomeninės gerovės, geba kurti ir įgyvendinti drąsias, originalias bei novatoriškas idėjas. Šiemet kviečiame moksleivius išlaisvinti savo kūrybiškumą ir dalyvauti konkurse generuojant technologines idėjas, padėsiančias populiarinti fizinį aktyvumą. Esame įsitikinę, kad technologijų integravimas į fizinio lavinimo procesą gali padėti atskleisti jaunuolių verslumo, kūrybiškumo įgūdžius ir įkvėpti visus aktyviai leisti laiką“, – sako programos „Solve for Tomorrow“ vadovė Baltijos šalyse Eglė Tamelytė. Į 3-5 dalyvių komandas susibūrę moksleiviai paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti iki spalio 17 d. internetinėje projekto svetainėje, o idėjas plėtoti iki pat gruodžio mėnesio.
Tam, kad moksleiviai projekto metu įgytų komandinių idėjų formavimui ir įgyvendinimui reikalingų žinių ir kompetencijų, dalyvių komandas konsultuos konkurso partnerių atstovai. Tarp jų – Sostinės sporto centras, Inovacijų agentūra, Jono Valančiūno paramos fondas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, „Žalgiris“, Kauno technologijų universitetas, „WoW University“, Lietuvos karjeros specialistų asociacija, Valdymo inovacijų agentūra ir kiti.
Konkurso prizinio fondo, kuris bus padalintas trims laimėtojų komandoms, vertė siekia 16 tūkst. eurų. Nugalėjusiai komandai atiteks 5 tūkst. eurų piniginis apdovanojimas ir 5 tūkst. eurų vertės kuponas „Samsung“ įrenginiams įsigyti. Prizais bus apdovanotos ir antrą bei trečią vietą užėmusios komandos.
Bendrovės „Samsung Electronics Baltics“ užsakymu apklausą 2024 m. rugpjūčio mėnesį internetu atliko „Norstat“. Tyrimas reprezentuoja 14–19 m. amžiaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų nuomonę. Apklausoje dalyvavo 936 respondentai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!