Rekordus Europos čempionate fiksuojanti Italijos rinktinė: puikiai dirbantis mechanizmas ir pavydėtina vienybė

Italija su vėjeliu įveikė visus važovus A grupėje.

R. Mancini treniruojama komanda 3:0 pirmame ture įveikė turkus, paskui taip pat 3:0 pranoko Švecariją, o sekmadienio vakarą rezultatu 1:0 nugalėjo ir Velsą, nors ir žaidė kardinaliai su kita sudėtimi.

Tačiau ekspertus žavi ne tik geri rezultatai, bet ir labai solidus žaidimas visose aikštės pusėse. Italai ne tik puikiai puola, bet demonstruoja seniai nematytus skaičius gynyboje.

1000! Būtent tiek minučių Italijos futbolo rinktinė nepraleidžia įvarčio. Paskutinį karta rinktinė įvartį į savo vartus praleido Tautų lygoje 2020-ųjų spalį, kai sužaidė lygiosiomis su Nyderlandais 1:1. Tai yra vienuolikos mačų serija.

Tarp tų įveiktų varžovų yra Lietuva, kurią italai svečiuose pasaulio čempionato atrankoje įveikė 2:0.

Italai tapo ir pirmąją rinktinei nuo 1980 m., kuri Europos čempionato grupių etapą baigė su trimis pergalėmis bei nuliu praleistų įvarčių grafoje.

Ir tai dar nepabaiga. Dar įspūdingesnis faktas – italai jau 30 mačų iš eilės nepatiria pralaimėjimo. Tik sykį šalies istorijoje „Azzurri" buvo užfiksavusi tokią ilgą nepralaimėtų rungtynių seriją, kuri gyvavo nuo tarpukariu tarp 1935 iki 1939 metų.

Kaip pabrėža sporto gigantas ESPN, italų stiprybė yra ir gera taktiniame pasiruošime, ir stiprioje komandos dvasioje. R. Mancini jau dabar į aikštę bent trumpam išleido 25 iš 26 turimų žaidėjų.

Žinoma faktas, kad per pirmuosius du turus buvo laimėta du turus ir prieš trečiąjį mačą italai jau jautėsi ramiau, leido atlikti tokius žingsnius treneriui R. Mancini.

„Esame patenkinti savo pasirodymu, bet tokie čempionatai yra nauja istorija, kai prasideda antrasis etapas. Niekam nerūpi, kiek iškovojai pergalių pirmajame ar kaip žaidei, nes atkrintamosiose viską gali lemti viena klaida ir keliausi namo“,– sakė Italijos rinktinės treneris R. Mancini.

Paskutinėse grupių etapo rungtynėse R. Mancini 89-ą minutę priėmė gana netikėtą ir daug klausimų sukėlusį sprendimą, kai pagrindinį vartininką Gianluigi Donnarumma pakeitė 34-erių metų Salvatore Sirigu.

Tuo metu italai jau pirmavo 1:0 bei turėjo vieno žaidėjo pranašumą, kai Velso rinktinė 55-ą minutę dėl raudonos kortelės neteko Ethano Ampadu.

S.Sirigu aikštelėje pasirodė penktuoju ir paskutiniu Italijos rinktinės keitimu. Visgi likusio laiko aikštelėje S.Sirigu neužteko net tam, kad jis bent paliestų kamuolį, todėl kilo daugybę klausimų, ar tikrai toks keitimas buvo reikalingas.

Visgi po rungtynių pats R.Mancini paaiškino savo idėją ir prisiminė savo patirtį, kai būdamas dar žaidėjas, 1990 m. pasaulio čempionate, trenerio sprendimu nei karto nepasirodė aikštelėje. R.Mancini teigimu, jam dar dabar yra gaila, jos jis nesužaidė nei vienerių rungtynių tame pasaulio čempionate, o S.Sirigu tai galėjo būti vienintelės minutės šiame Europos čempionate.

Patirties ir jaunimo balansas

Italai šįsyk čempionate verčiasi be ilgamečio savo vartininko veterano Gianluigi Buffono. Jo vietoje yra jaunasis talentas Gianluigi Donnarumma.

Bet gynybos širdyje užtektinai patirties, kadangi puikų duetą vis dar sudaro veteranai Leonardo Bonucci ir Giorgio Chielllini.

Ilgametis duetas, atstovaujantis Turino „Juventus“ klubui, Italijos rinktinėje yra tarsi nepralaužiama siena, kuriai esant italų gynyba gali supančioti bet ką.

Dėmesį derėtų atkreipti į puikiai subalansuotą aikštės vidurį, kuriame pagrindiniu smuiku griežia nuostabų sezoną Anglijoje sužaidęs Jorginho bei Italijos klubams atstovaujantys Mario Locatelli ir Nicola Barella.

Italų stiprybė yra puikus balansas. Šis saugų trejetas prideda labai daug, kadangi visi jie nebijo tikrų tikriausiai dirbti aikštėje. Jų pilna visoje aikštės vietose. Jie gali puikiai užgniaužti varžovus, bet ir pridaryti bėdų puolime.

Puolime mažasis ir vikrusis Lorenzo Insigne, Dominico Berardi, o smaigalyje Romos „Lazio“ snaiperis Ciro Immobile, kuris Italijos čempionate šiemet įmušė 20 įvarčių.

Italy have scored 32 goals since they last conceded a goal 🇮🇹



Last conceded October 14 2020 against the Netherlands.



Over 1000 minutes since #ITA have conceded a goal. 💪 #EURO2020 #ITASUI #ITA pic.twitter.com/U9M9qVveey