Istorija apie Christiano Erikseno tariamą širdies smūgį nuo COVID-19 skiepo yra išgalvota

Širdies smūgis jauną vyrą ištiko 2021 m. birželio 12 d., jo komandai žaidžiant prieš suomius EURO 2020 čempionate. Kol danų futbolo žvaigždės Christiano Erikseno būklė atsistatinėjo, sąmokslo teorijų apie Covid-19 ir skiepus skleidėjai pasinaudojo galimybe skleisti melagingą informaciją, siedami vyro ligą su vakcina nuo koronaviruso, rašoma „Snopes“.

Dauguma spekuliacijų kilo dėl to, kad C. Eriksenas yra elitinis 29-erių metų sportininkas, gaunantis aukščiausios kokybės medicininę priežiūrą tiek savo klube, Milano „Inter“, tiek Danijos rinktinėje. Remdamiesi šiuo faktu, sąmokslo teorijų šalininkai padarė išvadą, kad staigus vyro susirgimas turėjo būti sukeltas išorinių priežasčių, šiuo atveju, C. Erikseno gauto skiepo nuo koronaviruso.

Tačiau tokia prielaida yra klaidinga. Nors staigus širdies sustojimas yra retas reiškinys, deja, jis paveikia ir jaunus, stiprius bei sveikus sportininkus.

Birželio 12 d. socialinio tinklo „Twitter“ vartotojas @ya_yo2 rašė: „Christianas Eriksenas, puikios formos futbolininkas, žaidžiantis vienoje geriausių futbolo komandų pasaulyje ir turintis prieigą prie geriausios medicininės priežiūros, šiandien susmuko aikštelėje staiga sustojus jo širdžiai. Laimei, jis buvo atgaivintas. Prieš kelias dienas jis buvo paskiepytas „Pfizer“ vakcina.“

Vartotojas vėliau pateikė dar tikslesnį teiginį; „Milano „Inter“ vyriausiasis medikas ir kardiologas patvirtino, kad „Pfizer“ vakciną jis gavo prieš 12 dienų. Prieš valandą jis kalbėjo su Italijos „Radio Sportiva“.“

Šį gandą dar plačiau paskleidė „Twitter“ vartotojas @lumidek, o jo žinutėmis dalinosi Alexas Berensonas, buvęs „New York Times“ žurnalistas ir dažnas Covid-19 dezinformacijos skleidėjas.

Teiginys, kad Milano „Inter“ vyriausias medikas dr. Piero Volpi Italijos radijo stočiai sakė, jog C. Eriksenas gegužės 31 d. gavo „Pfizeer“ vakciną, yra melagingas. Pati „Radio Sportiva“ stotis atsakė į A. Berensono „Twitter“ įrašą rašydami: „Šioje žinutėje pateikiama informacija yra melaginga. Mes niekada nekalbinome „Inter“ medicinos personalo apie Christiano Erikseno būklę. Jei šios žinutės autorius savo įrašo neištrins, mes būsime priversti imtis veiksmų.“

„Twitter“ vartotojas @lumidek įrašą iškart ištrynė, tačiau A. Brensonas jo nepašalino iki birželio 14 d.

Svarbu paminėti ir tai, kad P. Volpi nėra kardiologas, o toks teiginys tikriausiai buvo ciniškas bandymas suteikti šiems išgalvotiems žodžiams daugiau autoritetingumo. Iš tiesų P. Volpi yra ortopedijos chirurgas ir kelių traumų ekspertas.

Milano „Inter“ atstovai vėliau „Reuters“ atskleidė, kad C. Eriksenas apskritai nebuvo skiepytas nuo COVID-19.