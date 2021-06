„Euro 2020“: fantastiškas trileris su penkiais įvarčiais baigėsi Nyderlandų pergale

Mačas prasidėjo žvėrišku tempu. Jau per pirmąsias kelias minutes buvo sukurtos geros situacijos pasižymėti.

Iš pradžių 3 minutę į greitą ataką pasileidęs Memphis Depay'us atliko pavojingą smūgį į vartų plotą, bet sėkmingai sužaidė ukrainiečių vartininkas.

Čia pat Nyderlanų gynėjas Denzelis Dumfrieso smūgiavo iš labai patogios padėties, bet vėl puikiai sužaidė Ukrainos vartininkas.

Vėliau kurį laiką tempas kiek nurimo. Bet po šiokio toko atokvėpio žaidimas vėl tapo atviras – atakomis keitėsi abi rinktinės, tačiau viena kitos gynybos įveikti nepavykdavo.

Kėliniui artėjant prie pabaigos dar vieną šansą turėjo šeimininkai, bet G. Wijnaldumo smūgį fantastiškai atlaikė Ukrainos vartininkas Georgijus Bušhanas.

Tačiau jau iškart po pertraukos pasipylė įvarčiai.

Pirmieji pasižymėo Nyderlandai, kai 52 minutę greitą jų ataką sustabdyti bandęs ukrainiečių vartininkas atmušė kamuolį priešais save, o prie jo pirmas atsidūręs G. Wijnaldumas galingu smūgiu nukreipė kamuolį į vartus.

Čia pat pranašumas tapo dar didesnis, kadangi puolėjas Woutas Weghorstas pasinaudojo kilusiu chaosu prie Ukrainos vartų ir pirmasis sukubo prie kamuolio bei stipriu smūgiu pasiuntė jį į vartus.

Bet Ukraina toli gražu nebuvo linkusi pasiduoti. Andrejaus Ševčenkos auklėtiniai kilo į šturmą ir tai davė vaisių.

Visų pirma, nuostabiu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų įvartį pelnė Andrejus Jarmolenko (75 min.)

O jau 78 minutę Ukraina galėjo švęsti dar labiau, nes po standartinės situacijos smūgiu galva mačo rezultatą išlygino rinktinės puolėjas Romanas Jeremčiukas.

Aikštėje užvirė neįtikėtina pasiutpolkė. Nyderlandai pasileido į priekį siekdami vėl išsiveržti į priekį. Ir tas jiems puikiai pavyko.

85 minutę gavęs tikslų perdavimą iš komandos draugo į baudos aikštelę įvartį galva pelnė gynėjas D. Dumfriesas. Tribūnose buvę Nyderlandų sirgaliai pašėlo, nes jų palaikoma komanda vėl pirmavo.

Ukraina dar per likusį laiką bandė sugrįžti į rungtynes, bet šįsyk Nyderlandai turėtos persvaros nebepaleido ir šventė pergalę 3:2.

Kitame grupės mače Ukraina susitiks su Š. Makedonija, o Nyderlandai kausis su Austrija.

Rungtynių eiga:

Antrasis kėlinys:

90 min. Viskas.. Koks neįtikėtinas tai buvo futbolo reginys. Didelio tempo rungtynės su penkiais įvarčiais ir gražia Nyderlandų pergale. Nepaisant nesėkmės, ukrainiečiai tikrai gali didžiuotis parodytu kovingumu.

85 min. KAS ČIA VYKSTA. ĮVARTIS! Nyderlandai vėl priekyje! Šeimininkus į priekį išveda įvartį galvą pelnęs gynėjas D.Dumfriesas. Ukraina dar turi laiko atsakui.

78 min. Ukraina! 2:2! Koks susitikimas, koks žaidimas. Po standartinės situacijos rezultatą galva lygina puolėjas Romanas Jeremčiukas.

75 min. ĮVARTIS. Galingą smūgį iš toli į kairį viršutinį vartų kampą paleidžia Andrijus Jarmolenka ir sušvelnina atsilikimą – 1:2, Koks puikus smūgis!

59 min. ĮVARTIS. Nyderlandai dvigubina pranašumą ir kamuolį į vartus siunčia Woutas Weghorstas. Jis pasinaudojo kilusiu chaosu ir pirmasis sukubo prie kamuolio bei stipriu smūgiu pasiuntė jį į vartus.

52 min. ĮVAAAAAARTIS. Nyderlandai pagaliau išnaudojo bent vieną iš susikurtų progų. Greitą olandų ataką sustabdyti bandęs ukrainiečių vartininkas atmušė kamuolį priešais save, o prie jo pirmas atsidūręs šeimininkų saugas galingu smūgiu nukreipė kamuolį į vartus.

45 min. Prasideda antrasis kėlinys šio nuostabaus futbolo reginio!

Pirmasis kėlinys:

45 min. Žiūrovai pirmajame kėlinyje išvydo puikų futbolą, bet nei vienai iš komandų kol kas pasižymėti nepavyko. Rezultatas lieka 0:0.

40 min. Nyderlandai vis grasina Ukrainos vartams, bet niekaip nepavyksta pralaužti vartininko Georgijaus Bušhano sienos. Puikiai jis atrėmė G. Wijanludmą smūgį.

Vėliau puikios progos įmušti neišnaudojo D. Dumfriesas. Nyderlandai švaisto progas...

29 min. Po šiokio toko atokvėpio žaidimas vėl tampa atviras – atakomis keičiasi abi rinktinės, tačiau gynybos įveikti nepavyksta. Tačiau žiūrovams toks futbolas turėtų patikti. Vyrauja greitas, atviras ir techniškas futbolas.

28 min. A.Jermolenka yra griaunamas baudos aikštelėje ir prašo 11 metrų baudinio, bet varžovų gynėjas tikrai sužaidė švariai ir lietė kamuolį.

13 min. Dėl traumos ukrainietį Oleksandrą Zubkovą keičia komandos draugas Marlosas.

4 min. OHH, kokia proga! Nyderlanų gynėjas Denzelis Dumfrieso smūgiavo iš labia patogios padėties, bet vėl puikiai sužadė vartininkas.

3 min. Kokia aktyvo pradžia. Į greitą ataką pasileidęs Memphis Depay'us atlieka pavojingą smūgį į vartų plotą, bet sėkmingai sužaidžia vartininkas.

1 min. Trečiasis antrosios Europos futbolo čempionato dienos mačas prasideda!

Komandų startinės sudėtys:

Nyderlandai (5-3-2): Maartenas Stekelenburgas; Stefanas de Vrij, Daley Blindas, Patrickas van Aanholtas, Jurrienas Timberis, Denzelis Dumfriesas; Martenas de Roonas, Georginio Wijnaldumas Frenkie de Jongas; Memphis Depay'us, Woutas Weghorstas;

Ukraina (4-5-1): Georgijus Bušhanas; Ilija Zabarnij, Vitali Mykolenko, Oleksandras Karavajevas, Mykola Matvijenko, Sergejus Sidorčiukas,, Ruslanas Malinovskis, Andrejus Jermolenka, Oleksandras Zinčenka, Oleksandras Zubkovas; Romanas Jeremčiukas.

Euro 2020 truks lygiai mėnesį – finalas įvyks liepos 11 d. Čempionatas turėjo vykti praėjusią vasarą, tačiau dėl COVID-19 pandemijos buvo perkeltas į 2021 m.

Europos pirmenybėse dalyvauja 24 rinktinės, kurios yra išskirstytos į 6 grupes. Čempionatas vyksta net 11-oje miestų, o svarbiausios kovos persikels į legendinį Vemblio stadioną Anglijoje.

Iš grupių į atkrintamąsias varžybas pateks dvi pirmas vietas užėmusios komandos ir keturios geriausios rinktinės, likusios trečios.

Čempionų titulą gina Portugalija.