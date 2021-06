Austrai Europos čempionatą pradėjo istorine pergale

Austrams tai buvo istorinė pirmoji pergalė per jų dalyvavimą Europos čempionatuose. Ligi šiol per tris dalyvautus Europos čempionatus jiems nebuvo pavykę laimėti (dvi lygiosios ir keturi pralaimėjimai).

Susitikimas prasidėjo gana ramiai. Nors Š. Makedonija gana greitai įsidrąsino ir ėmė grasinti varžovų vartams. Vis dėlto pirmieji mače pasižymėjo austrai.

18 minutę Marcelis Sabitzeris iš gilumos atliko tolimą ir labai tiklsų perdavimą link vartų, o visai šalia jų aukštai iššokęs kamuolį į vartus nukreipė Stefanas Laineris.

Bet jau netrukus situacija tapo lygi. Austrų klaidomis pasinaudojęs veteranas Goranas Pandevas Š. Makedonijai pelnė istorinį įvartį ir rezultatas tapo 1:1.

Po pertraukos situacija išliko panaši. Abi komandos bangomis užpuldavo varžovų vartus, bet tuoj pat žaidimas tapdavo ramesnis.

Kai jau atrodė, kad rinktinės ims žaisti atsargiau bei bandys išsaugoti bent lygiąsias, austrai išsiveržė į priekį.

78 minutę po tikslaus Davido Alabos perdavimo puikiu smūgiu būdamas baudos aikštelėje pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Michaelas Gregoričius.

Š. Makedonija nepasidavė. Debiutantai bandė sukurti situacijų, tačiau už tai sumokėjo.

Likus minutei iki pagrindinio laiko pabaigos vienas prieš vartininką iššokęs Marko Arnautovičius nukreipė jį jau į tuščius vartus.

Galiausiai austrai apsigynė ir šventę pergalę rezultatu 3:1.

Standings provided by SofaScore LiveScore

REKLAMA

Rungtynių eiga:

🇦🇹 Austria claim their first ever EURO win; Gregoritsch nets 700th goal in finals history ✅

🇲🇰 Goran Pandev nets first ever major finals goal for North Macedonia on their debut#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Antrasis kėlinys:

90 min. VISKAS! Austrai iškovojo istorinę pirmąją savo pergalę per savo dalyvavimą Europos čempionatuose. Ligi šiol buvo pavykę tik dukart sužaisti lygiosiomis bei keturis kartus buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą.

89 min. Austrai priekyje jau 3:1. Po keitimo aikštėje pasirodęs Marko Arnautovičius įtvirtina pergalę. Nors Š. Makedonija nusipelno pagarbos, nes kovėsi kaip tikri liūtai.

78 min. Austrai priekyje! Po tikslaus Davido Alabos perdavimo puikiu smūgiu pasižymi Michaelas Gregoričius.

64 min. Abi rinktinės apsikeitė itin pavojingais smūgiais, bet abejuose aikštės pusėje puikiai sužaidė vartininkai.

47 min. Uh.. grubi pražanga.Ezgjanas Alioskis ištiesta koja sužaidė pavojingai ir teisėjas jam parodė geltoną kortelę.

45 min. Prasideda antrasis kėlinys.

Pirmasis kėlinys:

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇦🇹 Lainer volleys Austria in front

🇲🇰 Pandev makes history with equaliser



🤔 Who's scoring next? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

45 min. Po įmuštų įvarčių mačo sparta tapo lėtesnė. Abi rinktinės daugiau ramiai kontroliavo kamuolį, bet sukurti dar pavojingų situacijų nei vieniems nepavyko.

Po pirmojo kėlinio rezultatas 1:1.

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Austrijos ir Š. Makedonijos mačo momentai.

28 min. ĮVARTIS! Šiaurės Makedonija muša istorinį įvartį, savo pirmąjį Europos čempionate! Bet kokie kuriozai.. Iš pradžių bandydami išmušti kamuolį austrai pataikė vienas į kitą.

Tada kamuolį jau buvo sugavęs austrų vartininkas, bet susidurdamas ir su savu žaidėju, ir su varžovu jį pametė iš rankų. O laiku ir vietoje atsidūręs veteranas Goranas Pandevas lygina rezultatą – 1:1.

🇲🇰 The moment Goran Pandev made history ⚽️



First ever goal at a major finals for North Macedonia ✅#EURO2020 pic.twitter.com/mZYEoaJfLW REKLAMA June 13, 2021

18 min. ĮVARTIS! Marcelis Sabitzeris iš gilumos atlieka tolimą aukštą ir labai tiklsų perdavimą link vartų, o visai šalia jų aukštai iššokęs kamuolį į vartus nukreipia Stefanas Laineris.

Puiki kombinacija ir labai gražus austrų įvartis.

11 min. Kol kas abi rinktinės daugiau laiko praleidžia aikštės viduryje.

1min. Mačas prasideda!

🇦🇹 Austria aiming to record their first win at a EURO

🇲🇰 First finals appearance for North Macedonia #EURO2020 pic.twitter.com/qpUhRZoRV1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Komandų startinės sudėtys:

Austrija (4-4-1-1): Danielis Bachmannas; Andreas Ulmeris, Aleksandaras Dragovičius, Martinas Hintereggeris, Stefanas Laineris; Christophas Baumgartneris, Davidas Alaba, Konradas Laimeris, Xaveras Schlageris,; Marcelis Sabitzeris; Saša Kalajdzičius.

Šiaurės Makedonija (5-3-2): Stole Dimitrijevskis; Visaras Musliu, Stefanas Ristovskis, Ezgjanas Alioski,, Darko Velkovskis, Bobanas Nikolovas; Arijanas Ademi, Elifas Elmas, Enisas Bardhi,; Aleksandaras Trajkovskis, Goranas Pandevas.

Standings provided by SofaScore LiveScore

******

Euro 2020 truks lygiai mėnesį – finalas įvyks liepos 11 d. Čempionatas turėjo vykti praėjusią vasarą, tačiau dėl COVID-19 pandemijos buvo perkeltas į 2021 m.

Europos pirmenybėse dalyvauja 24 rinktinės, kurios yra išskirstytos į 6 grupes. Čempionatas vyksta net 11-oje miestų, o svarbiausios kovos persikels į legendinį Vemblio stadioną Anglijoje.

Iš grupių į atkrintamąsias varžybas pateks dvi pirmas vietas užėmusios komandos ir keturios geriausios rinktinės, likusios trečios.

Čempionų titulą gina Portugalija.