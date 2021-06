Danijos futbolo federacija atskleidė Erikseno būklę: futbolininkas siunčia linkėjimus

Tą praneša Danijos futbolo federacija. Išplatintame pranešime rašoma, kad sekmadienio rytą federacijos atstovai kalbėjosi su Ch. Eriksenu, kuris siuntė linkėjimus komandos draugams ir dėkojo už rūpestį.

Teigiama, kad visai komandai bus suteikta visokeriopa psichologinė ar kitokia pagalba, o taip pat dėkojama už gražius žodžius ir gestus žaidėjams, Danijos ir Jungtinės Karalystės karališkosioms šeimoms, futbolo asociacijoms ir klubams.

„Visus norinčius skatiname ir toliau siųsti palinkėjimus į Danijos futbolo federaciją, kur pasirūpinsime, jog visi linkėjimai pasiektų Christianą Erikseną ir jo šeimą“, – „Twitter“ paskyroje teigė Danijos futbolo federacija.

Priminsime, kad išgąstį visiems sukėlęs epizodas nutiko šeštadienį Europos futbolo čempionato rungtynių tarp Danijos ir Suomijos metu.

27 metų Ch. Eriksenas susmuko 43-ią minutę.

Jam buvo atliekamas širdies masažas. Vėliau neštuvais sportininkas buvo išneštas iš arenos. Susitikimas buvo nutrauktas.

Vėliau UEFA paskelbė, kad žaidėjas jau arenoje buvo atgavęs sąmonę, o nugabentas į ligoninę kalbėjo su medikais bei ten atvykusiais šeimos nariais.

Christian Eriksen was given the Star of the Match award ❤️



Touching act 👏 pic.twitter.com/n0vEyeLcrs