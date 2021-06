Saldus revanšas: dominavę anglai pranoko pasaulio vicečempionus

Anglams tai buvo pirmasis kartas istorijoje, kai jie Europos futbolo čempionatą pradėjo pergale.

Savame „Wembley“ stadione žaidė anglai jau nuo pat mačo pradžios ėmė diktuoti sąlygas. Jau penktąją minutę Philas Fodenas galėjo ir išvesti anglus į priekį, bet jo smūgiuotas kamuolys pataikė į virpstą.

Paskui dar keliskart iš eilės smūgius atrėmė kroatų vartininkas.

Tik kėlinuko vidurye Kroatijai pavyko kiek išlyginti žaidimą, jie stengėsi ilgiau kontroliuoti kamuolį.

Žaidimas aikštėje kiek nurimo, nors anglai vis vien kur kas dažniau grasindavo varžovų vartams, bet vis pritrūkdavo to tikslesnio smūgio.

Antrasis kėlinys prasidėjo gana panašiai. Anglijos rinktinė kontroliavo žaidimą, o galiausiai netrukus pranašumą pavyko įrodyti ir pelnant įvartį.

57 minutę Kalvinas Phillipsas puikiai išvedė Raheemą Sterlingą į itin dėkingą situaciją, o krašto puolėjas nuginklavo kroatų Dominiką Livakovičių vartininką.

Kroatų puolėjas Ante Rebičius netrukus susikūrė gana pavojingą momentą, bet jam nepavyko tiksliai pataikyti į kamuolį ir šis praskriejo visai šalia anglų vartų.

Užsikūrė anglai nebuvo linkę atiduoti žaidimo kontrolės. Netrukus jie galėjo pasižymėti ir dar sykį, kai 74 min. fantastiška proga padidinti pranašumo nepasinaudojo tas pats R. Sterlingas.

Jis smūgiudoamas iš puikios padėties tiesiai prieš vartus net nepataikė į vartų plotą.

Per likusį laiką vaizdas aikštėje išliko toks pats. Nors Kroatija stengėsi kažką sukurti, bet anglai jautėsi gana komfortabiliai ir išsaugoję persvarą šventė pirmąją pergalę Europos čempionate.

Rungtynių eiga:

Antrasis kėlinys:

