„Real“ legenda prisiėmė atsakomybę ir atsiprašė: „Tai daugiau niekada neturi pasikartoti“

To pasekmė – 21 diskvalifikacinė pražanga ir įaudrintos emocijos prieš Eurolygos ketvirtfinalio serijos persikėlimą į Belgradą.

Šios muštynės jau dabar vadinamos vienomis beprotiškiausių per visą krepšinio istoriją.

Konfliktą inicijavęs „Real“ legenda Sergio Llullas rado savyje jėgų ir penktadienį išplatino viešą atsiprašymą:

„Vakar dienos įvykiai krepšinio aikštėje daugiau niekada neturi pasikartoti. Prisiimu atsakomybę dėl sukelto konflikto ir atsiprašau visų krepšinio gerbėjų.“

Priminsime, kad konfliktas kilo „Partizan“ pirmaujant 95:80. Rungtynės buvo nutrauktos, o pergalė įskaityta Serbijos klubui.

Per #Euroleague byrules the maximum punishment for Yabusele actions can end up being even a four-year ban https://t.co/sO8APD09q0