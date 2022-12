Prieš finalą Argentinos vartininkas įgėlė Kylianui Mbappe: „Jis turi nepakankamai žinių apie futbolą“

Gegužės mėnesį prancūzas sakė, kad Europos šalys yra geriau pasirengusios pasaulio čempionatui, nes jos tarpusavyje „visą laiką žaidžia aukšto lygio rungtynes“, kai tuo tarpu Argentinai ir Brazilijai tokių varžybų praktikos stokoja.

Paryžiaus „Saint-Germain“ puolėjas mano, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nė viena Pietų Amerikos šalis nėra laimėjusi pasaulio čempionato nuo Brazilijos triumfo Pietų Korėjoje ir Japonijoje 2002 m.

Katare atsakydamas į žurnalisto klausimą E. Martinezas kandžiai atsiliepė apie varžovų lyderį.

„Jis nepakankamai išmano apie futbolą. Jis niekada nežaidė Pietų Amerikoje. Kai neturite šios patirties, tada būtų geriau apie tai nekalbėti. Bet tai nesvarbu. Esame puiki, pripažinta komanda“, – spaudos konferencijoje sakė jis.

E. Martinezas nėra vienintelė Argentinos žvaigždė, pasisakiusi apie K. Mbappe komentarus. Puolėjas Lautaro Martinezas metų pradžioje sakė, kad prancūzo išsakyta mintis yra „neteisinga“, o buvęs Brazilijos treneris Tite jam atkirto sakydamas, kad Brazilija neturi žaisti su tokio žemo lygio ekipomis kaip Azerbaidžanas, todėl rungtyniaujant Pietų Amerikos turnyruose niekada nėra laiko ilsėjimuisi.

„Kai turi rungtyniauti Bolivijoje La Pase, Ekvadore kaitinant 30-imčiai laipsnių ar Kolumbijoje, kur net neįmanoma kvėpuoti... Jie Europoje visada žaidžia tobulose aikštelėje ir nė neįsivaizduoja, kas yra ta Pietų Amerika“, – sakė Argentinos vartų sargas.

If this Argentina team wins the World Cup, this team will be the greatest team of all time.



1:Winning the Copa America



2: Finalissima Champions



3:: World Cup is loading 60% pic.twitter.com/KHFtMud0Eb