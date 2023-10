Porzingis svariai prisidėjo prie „Celtics“ pergalės prieš Niujorko ekipą

Latvis Kristapas Porzingis nugalėtojams per 28 minutes surinko 20 taškų (4/5 dvit., 4/8 trit.), atkovojo 8 atšokusius kamuolius, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau padarė 2 klaidas.

Nugalėtojų gretose rezultatyvesnis buvo tik Jaysonas Tatumas, pelnęs 28 taškus.

Triuškinamą persvarą latvio atstovaujama komanda buvo susirinkusi jau antrajame kėlinyje, kai po atkarpos 12-0 priekyje buvo net 27 taškų persvara.

PP ➡️ KP ➡️ 🔨



Tonight's @JetBlue Play of the Game was a flawless lob pic.twitter.com/AZxP80kPJM