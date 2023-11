Po ledo ritulininko žūties kaklą perrėžus varžovo pačiūžai – suėmimas už žmogžudystę

Spalio 28 d. rungtynėse su „Sheffield Steelers“ Notingemo „Panthers“ žaidėjas buvo sužalotas pačiūža. 29 metų jaunuolis buvo nuvežtas į ligoninę, kur konstatuota jo mirtis.

Pomirtinis tyrimas patvirtino, kad A. Johnsonas mirė dėl mirtino kaklo sužalojimo, pranešė Pietų Jorkšyro policija.

Policija skelbia, kad detektyvai antradienį suėmė įtariamąjį, ir pridūrė, kad jis tebėra suimtas.

UK police have arrested a man on suspicion of manslaughter following the death of Nottingham Panthers Ice Hockey player Adam Johnson pic.twitter.com/7TsuNjpi8f

