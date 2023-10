Tragiško incidento metu mirė buvęs NHL žaidėjas

Incidentas įvyko Jungtinės Karalystės ledo ritulio lygos rungtynėse tarp „Nottingham Panthers“ ir „Sheffield Steelers“. Sportininkas atstovavo „Nottingham Panthers“.

Kai praneša britų žiniasklaida, susidūrimo su varžovų metu vyro kaklą perrėžė pačiūža. Prie jo iškart suskubo medikai, vyras dar buvo sąmoningas, jam suteikta medicininė pagalba, o galiausiai jis buvo išgabentas į ligoninę.

Incidentas įvyko antrajame kėlinyje, o mačas buvo iškart nutrauktas.

Nepaisant suteiktos pagalbos, deja, kiek vėliau buvo pranešta, kad sportininko gyvybės išgelbėti nepavyko.

Amerikietis anksčiau žaidė NHL lygoje, kur atstovavo Pitsburgo „Penguins“.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q