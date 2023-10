Po tragiškos ledo ritulininko mirties – gėlių jūra Notingeme ir jautrūs sužadėtinės žodžiai

Šeštadienį per rungtynes su „Sheffield Steelers“ komanda „Nottingham Panthers“ žvaigždei A. Johnsonui kaklą perrėžė varžovo pačiūžos ašmenys.

Jo sužeidimas buvo toks baisus, kad dėl jo teko nutraukti rungtynes, o traumuoti sirgaliai apsipylė ašaromis.

Toks tragiškas įvykis pareikalavo keletos ledo ritulio lygų reakcijos ir jos pradėjo svarstyti apie privalomą kaklo apsaugų dėvėjimą rungtynių metu. Anglijos ledo ritulio komanda visiems savo žaidėjams ir treneriams jau dabar nustatė privalomai dėvėti tokias apsaugas.

Kol kas kaklo apsaugos privalomos tik Švedijos ir Suomijos lygose.

Iron Rangers set up a tribute to Adam Johnson outside Hibbing Memorial Arena today. The Hibbing native and former UMD Bulldog died in a hockey accident mid-game Saturday night in the UK. pic.twitter.com/thPRKcbX4Y

Taip pat po A. Johnsono mirties viešojoje erdvėje pasipylė viešos padėkos, o jo sužadėtinė Ryan Wolfe skyrė trumpą, bet jautrų įrašą socialiniuose tinkluose.

„Mano mielas, mielas angele. Man tavęs amžinai truks, visada tave mylėsiu“, – rašė ji.

Minesotoje gimęs A. Johnsonas ir R. Wolfe vasarą susižadėjo ir kartu gyveno Anglijoje, „The Athletic“ sakė jo buvęs koledžo komandos draugas Riley Tufte. Mergina rungtynių metu taip pat buvo arenoje.

Nottingham Panthers and Sheffield Steelers fans came together at Motorpoint Arena this afternoon along with members of the Panthers playing and coaching staff to lay flowers and pay their respects to Adam Johnson. pic.twitter.com/vPYlGqtWyN

