  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Po Hamiltono prisipažinimo – „Ferrari“ vadovo reakcija: „Visų pirma, reikėtų nusiraminti“

2025-11-24 22:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 22:43

Septyniskart „Formulės 1“ pasaulio čempionui britui Lewisui Hamiltonui pirmasis sezonas „Ferrari“ komandoje klostosi prastai.

Lewisas Hamiltonas | Scanpix nuotr.

Septyniskart „Formulės 1" pasaulio čempionui britui Lewisui Hamiltonui pirmasis sezonas „Ferrari" komandoje klostosi prastai.

Las Vegaso GP kvalifikacijoje praėjusį savaitgalį britas užėmė paskutinę – 20-ą – vietą. Skaičiuojant tik tas kvalifikacijas, kuriose britas užfiksavo bent kokį nors laiką, tai buvo pirmas kartas per L. Hamiltono karjerą, kai jis „Formulės 1“ kvalifikacijoje užėmė paskutinę vietą.

Vėliau lenktynėse L. Hamiltono tempas buvo geresnis ir jis finišavo 10-as, o po abiejų „McLaren“ pilotų diskvalifikacijų pakilo į 8-ą poziciją. Nepaisant to, britas neslėpė nusivylimo ne tik etapu Las Vegase, bet ir visu sezonu bei pripažino, kad tokių prastų metų karjeroje dar nebuvo išgyvenęs.

„Jaučiuosi siaubingai. Šitas sezonas yra prasčiausias mano karjeroje. Rezultatas Las Vegase – siaubingas. Nėra jokio pozityvo. Noriu, kad greičiau tai pasibaigtų. Kita vertus, nelaukiu ir to, kas bus ateityje“, – sakė L. Hamiltonas.

Paklaustas, ar nelaukia kito etapo Katare, L. Hamiltonas patikslino savo atsakymą: „Nelaukiu kito sezono“.

2026 m. drastiškai keisis „Formulės 1“ techninis reglamentas ir jėgų balansas rikiuotėje turėtų būti kitoks, kas galėtų suteikti šiek tiek tikėjimo „Ferrari“ fanams.

„Ferrari“ vadovas Fredericas Vasseur, išgirdęs L. Hamiltono kalbas, pasiūlė visiems nusiraminti.

„Visų pirma, reikėtų nusiraminti. Pirmi komentarai, tik išlipus iš bolido, visada būna kiek perdėti. Apie viską bus galima pasikalbėti komandos viduje kiek nurimus aistroms. Suprantu, kad Lewisui pastarieji etapai nebuvo sėkmingi. Galiu suvokti, kodėl jis taip reaguoja, bet dabar reikėtų nusiraminti ir susikoncentruoti į likusius sezono etapus. Lewisas treniruotėse buvo greitas, tačiau kvalifikacijos rezultatas gerokai apsunkino lenktynes“, – sakė F. Vasseur.

L. Hamiltonas rizikuoja sezoną užbaigti taip nė karto ir nelipęs ant podiumo pagrindinėse savaitgalio lenktynėse. Britas laimėjo tik Kinijos GP sprintą, kuris į minėtą statistiką neįskaičiuojamas.

Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28-30 d. Jį paįvairins sprinto kvalifikacija bei sprinto lenktynės. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

