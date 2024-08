Pirmąją pasaulio raketę pusfinalyje Paryžiuje nokautavo 21-erių kinė

Q.Zheng nuo pat mačo pradžios kūrėsi „break pointus“ ir iniciatyvą perėmė trečiajame geime. I.Swiatek po kelių minučių atstatė pusiausvyrą, bet penktajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Lenkė vėliau progų atsitiesti pirmajame sete neturėjo, o Q.Zheng realizavo dar vieną „break pointą“.

I.Swiatek antrojo seto pradžioje dominavo (4:0), tačiau tada pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas. Aštuntajame geime lenkė nerealizavo poros „break pointų“ ir iš jos persvaros nieko neliko (4:4). Vienuoliktajame geime I.Swiatek pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (5:6). Dvyliktajame geime lenkė galėjo išsigelbėti, bet iššvaistė „break pointą“ ir sensacingai krito iš kovos dėl aukso.

"SHE HAS DONE IT" 😲



Qinwen Zheng knocks out Roland-Garros champion, Iga Swiatek, to make it into the #Paris2024 Olympic FINAL 👏🎾#Olympics pic.twitter.com/sdWHxMKqw3