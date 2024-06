„Roland Garros“ finale – įspūdingas lenkės Igos Swiatek dominavimas ir apgintas titulas

Anksčiau šios tenisininkės žaidė du kartus ir abu tuos mačus užtikrintai laimėjo lenkė.

I.Swiatek antrajame geime nerealizavo „break pointo“, o trečiajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Tiesa, J.Paolini persvara džiaugėsi neilgai. Nuo ketvirtojo geimo prasidėjo visiškas I.Swiatek dominavimas – lenkė laimėjo 5 geimus iš eilės ir net 20 iš 24 likusių seto taškų.

Antrajame sete lenkė tęsė neįtikėtiną spurtą ir laimėjo dar 5 geimus paeiliui (5:0). J.Paolini galėjo guostis tik tuo, kad išvengė „riestainio“.

Vos 23-ejų I.Swiatek jau 4-ą kartą tapo „Roland Garros“ čempione, o iš viso 5-ą sykį laimėjo „Didžiojo kirčio“ turnyrą. 28-erių J.Paolini iki šių metų „Roland Garros“ nė viename „Didžiojo kirčio“ turnyre nebuvo įveikusi net aštuntfinalio barjero. Italės Paryžiuje dar lauks moterų dvejetų finalas.

I.Swiatek tapo jauniausia tenisininke, laimėjusia 4 „Roland Garros“ moterų vienetų titulus. Ji lygiai 2 metais pagerino Justine Henin rekordą.

23,8 - At 23 years and 8 days, Iga Swiatek has become the youngest player in the Open Era to secure their fourth Women’s Singles title at Roland Garros. Superstar. #rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/zkJhJAFtCq