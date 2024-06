Daugiau nei 4 valandų trileryje – dramatiška Carloso Alcarazo pergalė ir bilietas į finalą

Pirmajame vyrų vienetų varžybų pusfinalyje ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3) po 4 valandų 10 minučių kovos 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 įveikė kitą teniso talentą italą Janniką Sinnerį (ATP-2), kuris po šio turnyro taps pirmąja pasaulio rakete.

Tai buvo 6-a ispano pergalė prieš italą per 10 tarpusavio dvikovų. J.Sinneris mačą pradėjo spurtu 4:0. C.Alcarazas vėliau kiek priartėjo, bet septintajame geime vėl pralaimėjo savo padavimų seriją.

Geriau italas pradėjo ir antrąjį setą (0:2). C.Alcarazas šį kartą ne tik panaikino deficitą, bet ir spurtu 5:0 perėmė iniciatyvą.

C.Alcarazas trečiajame sete trumpai pirmavo po laimėtos varžovo padavimų serijos (2:1, 2:2). Penktajame geime ispanas nerealizavo keturių „break pointų“, o šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. J.Sinneris įgytos persvaros neišbarstė.

C.Alcarazas buvo per vieną setą nuo iškritimo, tačiau sugebėjo išsigelbėti. Ketvirtajame sete ispanas nepriekaištingai žaidė savo padavimų metu, o dešimtajame geime susikūrė vienintelį „break pointą“ ir jį realizavo. Penktajame sete ispanas anksti atitrūko (3:0) ir nesuteikė J.Sinneriui „break pointų“.

„Tokiuose mačuose visada reikės kentėti. Svarbiausia išmokti tuo mėgautis“, – sakė C.Alcarazas.

J.Sinneris po mačo kalbėjo apie tai, kad trečiajame raunde jį kankino mėšlungis. Italas į Paryžių atvyko po klubo traumos, bet pasiteisinimų neieškojo ir sakė, kad jautėsi neblogai.

21-erių C.Alcarazas tapo jauniausiu tenisininku, pasiekusiu „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalus ant visų skirtingų dangų (kietos, grunto ir žolės). Ispano varžovas finale paaiškės po vokiečio Alexanderio Zverevo (ATP-4) ir norvego Caspero Ruudo (ATP-7) dvikovos.

3 - Carlos Alcaraz (21 years and 33 days) is the youngest player in the Open Era to reach Men’s Singles finals in Grand Slams events on clay, grass and hard court. Star.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/vT4Fpwfu3X