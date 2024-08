Po įspūdingo trilerio Paryžiuje – Angelique Kerber karjeros pabaiga: „Niekada nepasidaviau ir išbandžiau viską, ką galėjau“

Apie sprendimą baigti karjerą po Paryžiaus žaidynių viena turtingiausių pasaulio tenisininkių buvo priėmusi dar gerokai prieš jas, o po pralaimėjimo 21-erių kylančiai kinų teniso žvaigždei ji kalbėjo apie įspūdingą sugrįžimą į didįjį sportą.

Sportininkei 2023-ių vasarį gimė dukra, o ant grunto A. Kerber grįžo net po 18-os mėnesių pertraukos.

„Emocijų daug..., – sakė į 212 vietą pasaulio reitinge nusmukusi, tačiau žaidynėse vėl įstabią formą pademonstravusi A. Kerber. – Atidaviau viską, ką galiu aikštėje. Tai man svarbu, ypač atvykus čia, žaisti puikias rungtynes, jausti, kad dar galiu varžytis su geriausiais žaidėjais ir turint šį sprendimą savo rankose, taip pat neturėti traumų“.

Pirmojo seto pradžioje A. Kerber išbarstė 2 geimų pranašumą, tada panaikino 2 geimų deficitą ir susigrąžino iniciatyvą, bet dvyliktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame Q. Zheng pirmavo tik epizodiškai, o A.Kerber atitrūko po spurto 3:0 (2:3, 5:3) ir galiausiai laimėjo setą.

Antrajame sete A. Kerber sykį atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet antrą kartą to padaryti nepajėgė ir setą pralaimėjo 4:6.

Susitikimo metu A. Kerber žaidė pasiaukojančiai ir privertė ploti daugelį šį mačą stebėjusių žmonių.

„Niekada nepasidaviau ir išbandžiau viską, ką galėjau. Turėjau gerų turnyrų, bet, žinoma, taip pat turėjau sunkių pirmųjų turų ir nebuvo lengva rasti ritmą čia Paryžiuje. Tačiau pabaigoje man visada buvo svarbu mėgautis žaidimu, atvykti čia ir pajusti atmosferą, sirgalius bei pamatyti, kad vėl galiu žaisti aukštame lygyje. Tai man asmeniškai yra didžiausia mano sėkmė“, – sakė karjerą baigianti vokietė, kuri teniso kortuose uždirbo kiek daugiau nei 32,5 mln. JAV dolerių. Tai – 8-as rezultatas moterų teniso istorijoje.

Zheng beats Kerber in an amazing match. Third set tiebreak to decide it pic.twitter.com/RdgLqdaEZk

Lemiamo seto pradžioje vokietė atitrūko 4:1, o Q. Zheng nerealizavo keturių „break pointų“. Septintajame geime vokietė vėl strigo paduodama kamuoliuką (0:40) ir prarado iniciatyvą. Pratęsime A. Kerber ilgai vijosi varžovę (1:4, 3:6), neutralizavo 3 „match pointus“ (6:6), bet čia pat suteikė varžovei ketvirtą tokią progą, kurią kinė realizavo.

Beje, lemiamo seto pratęsime Q. Zheng buvo pamiršusi teniso taisykles. Ji paklausė teisėjo, iki kiek taškų žaidžiamas lemiamo seto pratęsimas: 7 ar 10? Kinei buvo atsakyta, kad čia taikomas įprastas formatas – pratęsimas žaidžiamas iki 7 ir jis užsitęsia tik tuo atveju, jei kuri nors tenisininkė nebūna įgijusi 2 taškų persvaros.

Zheng asks the umpire in the middle of the 3rd set tiebreak if it's a 7 or 10 point tiebreak. Oh my