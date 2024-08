Ketvirtadienį olimpinėse žaidynėse: Teterevkovos finalas, irkluotojų pusfinaliai, buriuotojų startai ir dvejos 3x3 rinktinės rungtynės

Pirmieji pasirodymą pusfinaliuose pradės lietuvos irkluotojai.

Irklavimas

10.40 val. Viktorija Senkutė (vienvietė, pusfinalis)

10:50 val. Giedrius Bieliauskas (vienvietė, pusfinalis)

Dar du olimpinių žaidynių debiutantai iš Lietuvos mėgins galingais yriais įplaukti į olimpinių žaidynių pagrindinius finalus. Tų vienvietininkų, kurie savo pusfinalio plaukimuose bus tarp trijų greičiausiųjų, lauks kova dėl medalių, o likusieji varžysis B finale dėl 7-12 vietų.

Ir atrankoje, ir ketvirtfinalyje visas konkurentes už nugaros palikusios V.Senkutės antrosiose pusfinalio lenktynėse laukia kova su dar stipresnėmis varžovėmis.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmuoju taku irkluos taip vadinamoji neutrali atletė 29 m. Tatsiana Klimovič, antruoju – 2012 m. Londono olimpinių žaidynių bronzos medalininkė (su porine keturviete) ir 2011 m. pasaulio čempionė (su paviene keturviete), geriausia 2019 m. JAV irkluotoja išrinkta amerikietė 33 m. Kara Kohler, trečiuoju – Tokijo olimpinėse žaidynėse iškovotą čempionės titulą ginanti geriausia 2014 m. pasaulio irkluotoja pripažinta Naujosios Zelandijos atstovė 37 m. Emma Twigg, penktuoju – 22 m. vokietė Alexandra Foester, šeštuoju – Tokijo olimpinių žaidynių bronzos laimėtoja 34 m. austrė Magdalena Lobnig.

REKLAMA

Ketvirtuoju taku lenktyniausianti 28-erių V.Senkutė ir A.Foester yra vienintelės finalo dalyvės, debiutuojančios olimpinėse žaidynėse.

Ne ką mažiau sunkus išbandymas laukia ir 27 metų Giedriaus Bieliausko, pirmajame vyrų pusfinalyje plauksiančio penktuoju taku. Jis yra vienintelis šiame plaukime startuosiantis sportininkas, pirą kartą ragaujantis olimpinių žaidynių duonos.

Pirmasis takas atiteko Urugvajaus delegacijos vėliavnešiui Tokijo olimpinių žaidynių atidaryme 26 m. Bruno Cetraro Berriolo, antrasis – 32 m. belgui Timui Brysui, savo kolekcijoje turinčiam pasaulio čempionato bronzą, trečiasis – su aštuonviete Tokijo olimpiniu čempionu tapusiam praėjusių metų vienviečių pasaulio pirmenybių bronzos laimėtojui 27 m. Thomasui Macintoshui iš Naujosios Zelandijos, ketvirtasis – praėjusių metų pasaulio vicečempionui olandui 27 m. Simonui Van Dorpui, šeštasis – 29 m. japonui Ryutai Arakawai.

REKLAMA

REKLAMA

Buriavimas

13.03 val. Rytis Jasiūnas („iQFoil“ klasė, 11-15 lenktynės)

16.35 val. Viktorija Andrulytė (ILCA 6 klasė, 1-2 lenktynės)

Rugjūčio 1 d. į olimpinę Marselio akvatoriją išplauks abu Paryžiaus olimpinėse žaidynėse dalyvaujantys Lietuvos buriuotojai.

„iQFoil“ klasės burlente olimpinių žaidynių debiuantui lenktyniaujančiam Ryčiui Jasiūnui tai bus žūtbūtinė kova dėl vietos Medalių lenktynėse penktadienį.

Liepos 31-ąją įspūdingai pasirodęs lietuvis, vienose iš ketverių tądien surengtų lenktynių finišavęs antras, o dar vienose – ketvirtas, bendrojoje įskaitoje pakilo į 17-ąją vietą tarp 24 sportininkų ir išsaugojo galimybę patekti į stipriausiųjų dešimtuką.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rugpjūčio 1 d. numatytos net penkerios lenktynės. Po jų ir paaiškės dešimtukas, kovosiantis dėl medalių.

Šiandien kovą olimpinėje regatoje pradės antrose karjeroje olimpinėse žaidynėse startuojanti Viktorija Andrulytė. Pasak jos, nors pastarosiomis dienomis besiruošdama varžyboms ji turėjo techninių nesklandumų, nusiteikimas puikus, o tikslas – parodyti, ką gali geriausio.

„Iš techninio komiteto dar prieš startus gavau protestą dėl per klaidą atsineštų ne tų lačių (į burę dedamos lazdelės burės formai palaikyti), dėl to per pirmas lenktynes gausiu papildomus 2,15 taško. Tačiau nuotaikos tai nesugadina. Aišku, incidentas nėra malonus, bet visko pasitaiko ir dabar jau žiūri į tai kaip į praėjusį dalyką. Mūsų varžybos trunka ilgai, įvyks dešimt ar daugiau lenktynių, tad šiai dienai esu tik dar labiau užsidegusi pademonstruoti, ką galiu geriausio ant vandens“, – LBS.lt pasakojo V.Andrulytė.

REKLAMA

ILCA 6 jachtų klasei lenktynės vyks rugpjūčio 1-6 dienomis. Rugpjūčio 6 dieną numatomos Medalių lenktynės, kur susirungs dešimt geriausiai iki tol pasirodžiusių sportininkių. Iš visošioje klasėje varžysis 43 sportininkės.

3x3 krepšinis

14.35 val. Lietuva – Lenkija (grupės etapas, 3 turas)

20.05 val. Lietuva JAV (grupės etapas, 4 turas)

Pirmąsias dvejas rungtynes olimpiniame turnyre pralaimėjusios Lietuvos rinktinės šiandien laukia net du išbandymai – dvikovos su Lenkija ir JAV. Pastarųjų dvejų komandų akistatą liepos 31-ąją 19:17 laimėjo lenkai.

REKLAMA

Amerikiečiai, kaip ir lietuviai, pergalių dar neturi – pirmame ture jie 14:22 nusileido serbams. Lenkijos komanda žaidynes pradėjo pralaimėjimu prancūzams 19:21.

Žaidynių šeimininkai Prancūzijos krepšininkai įveikė ir Lietuvos komandą, kuri buvo atsilikusi 15:20, bet po to surengė neįtikėtiną spurtą ir išlygino rezultatą – 20:20. Tačiau pergalingą tašką pelnė prancūzai, iškovoję pergalę 21:20. Pirmame ture olimpinių žaidynių debiutantai lietuviai 14:21 neatsilaikė prieš čempionų titulą ginančius latvius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kiekvienos rungtynės šiame turnyre yra mirk arba gyvenk. Norisi fanams padovanoti pirmą pergalę. Labai gaila, kad šiandien nepavyko laimėti. Bet laukia nauja diena, naujos rungtynės. Svarbiausia dabar pailsėti, nusiraminti emociškai, pabūti su savimi, pergalvoti rungtynes, pažiūrėti, ką padarėme ne taip“, - po apmaudaus pralaimėjimo prancūzams kalbėjo Lietuvos rinktinės kapitonas Aurelijus Pukelis.

Trijulių krepšinio varžybų pirmajame etape visos aštuonios komandos po kartą sužais tarpusavyje. Dvi geriausios rinktinės pateks į pusfinalį, 3-6 vietas užėmusios ekipos – į ketvirtfinalio etapą, o dviem varžybos bus baigtos.

REKLAMA

Plaukimas

22.11 val. Kotryna Teterevkova (200 m krūtine, finalas)

Pernai rudenį treniruotis už Atlanto persikėlusi vilnietė Kotryna Teterevkova įgyvendino svajonę patekti į olimpinių žaidynių finalą.

Pusfinalyje lietuvė pasiekė geriausią savo sezono rezultatą (2 min. 23,42 sek.) ir užėmė septintąją vietą.

„Po pirmos rungties buvau tikrai labai nuliūdusi. O šioje – dar tik pusiaukelė. Rytoj viską pamatysime ir galėsime apibendrinti“, – iškovojusi bilietą į finalą sakė 22 metų K.Teterevkova. Ji Paryžiaus žaidynėse užėmė 16-ąją vietą 100 m krūtine rungtyje.

REKLAMA

Tarp pirmuoju taku finale plauksiančios K.Teterevkovos varžovių bus jos treniruočių partnerė Indianos universiteto komandoje, dukart olimpinė čempionė, dukart vicečempionė amerikietė 27 metų Lilly King (pusfinalio rezultatas – 2 min. 23,25 sek.).

Taip pat finale kovos dukart olimpinė čempionė 28 m. kinė Shiwen Ye (2 min. 23,13 sek.), šios rungties pasaulio čempionato auksą šiemet iškovojusi 23-ejų olandė Tes Schouten (2 min. 22,74 sek.), keturiskart pasaulio čempionė, Tokijo olimpinės bronzos laimėtoja 22 m. Kate Douglass (2 min. 19,74 sek.), šios rungties olimpinės čempionės titulą ginanti Pietų Afrikos atstovė 27 m. Tatjana Smith (2 min. 19,94 sek.), Paryžiuje triumfavusi 100 m distancijoje, jos tėvynainė 25 m. Kaylenne Corbett (2 min. 22,87 sek.) ir trijų olimpinių medalių savininkė japonė 33 m. Satomi Suzuki (2 min. 23,54 sek.).