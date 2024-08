Sporto diplomatija: Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos žaidėjai įsiamžino bendrai nuotraukai

Nuotrauka nebūtų niekuo ypatinga, jei ne faktas, kad ant podiumo lipo formaliai vis dar kariaujančių valstybių – Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos – atstovai. Sidabrą laimėjęs Šiaurės Korėjos duetas – Ri Jong-sikas ir Kim Kum-yong – neatsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su kaimynais iš Pietų Korėjos bei auksą laimėjusiu kinų duetu.

The North 🇰🇵and South Korean🇰🇷athletes in one selfie 🤳suggested by 🇨🇳Chinese gold medal winner Sun Yingsha.

