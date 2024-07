Istorinis vakaras Paryžiuje: trys plaukikai padarė tai, ko dar niekam nebuvo pavykę

1500 m laisvuoju stiliumi rungties pasaulio rekordininkė finalą įveikė per 15 min. 30.02 sek. ir pagerino savo pačios Tokijuje pasiektą olimpinį rekordą. Antra buvo Prancūzijai atstovaujanti rusė Anastasija Kirpičnikova (15:40.35), trečia – vokietė Isabel Gose (15:41.16).

K.Ledecky tapo pirmąja moterimi plaukike istorijoje, kuri laimėjo medalius keturiose olimpinėse žaidynėse. Amerikietė medalius ėmė skinti dar 2012 m. Londone, o olimpine čempione jau yra tapusi 8 kartus.

Olympic Record. Title defence.



Katie Ledecky dominates the women's 1500m freestyle - winning by 10 seconds. She's the first female swimmer to win gold at four different Olympic Games. 🥇🇺🇸 #Olympics | #Paris2024 pic.twitter.com/7YjCyh5tS7

REKLAMA