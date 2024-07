Amerikiečiai Paryžiuje sudaužė ispanų žvaigždžių svajonę

Pirmajame sete ispanai pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir atsiliko 2:5. Aštuntajame geime R.Nadalis ir C.Alcarazas susikūrė pirmą „break pointą“, bet jo nerealizavo. Antrajame sete amerikiečiai atitrūko po septintojo geimo, o ispanai dešimtajame geime iššvaistė tris progas tašku išlyginti rezultatą.

R.Nadalis ir C.Alcarazas į vieną duetą susibūrė būtent olimpinėms žaidynėms, o R.Ramas su A.Krajičeku patirties dvejetuose turi daug daugiau ir yra geriau susižaidę. Nepaisant to, lažybininkai poros favoritais vadino ispanus.

R.Nadalis prieš olimpiadą minėjo, kad dvejetuose turi daugiau šansų pasiekti gerą rezultatą. Nedaug trūko, kad jis atsisakytų žaisti vienetus, bet ten galiausiai pateko į antrąjį ratą, kuriame neatsilaikė prieš Novaką Djokovičių .

R.Nadalį po pralaimėto dvejetų mačo Paryžiaus publika išlydėjo audringomis ovacijomis. Gali būti, kad tai – paskutinis kartas, kai R.Nadalis žaidė mieste, kuriame ir užsitarnavo „grunto karaliaus“ vardą, laimėdamas net 14 „Roland Garros“ titulų. Kitas „Roland Garros“ turnyras vyks tik 2025 m., o R.Nadalis yra minėjęs, kad šie metai didžiajame tenise jam veikiausiai yra paskutiniai.

I really hope this wasnt the last time we saw Rafa Nadal at Roland Garros



pic.twitter.com/WXOzHpwxg2