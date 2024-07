Vimbldone – sensacinga kazachstanietės pergalė prieš Iga Swiatek

Lenkė dominavo didžiąją pirmojo seto dalį ir susikrovė 3 geimų pranašumą. J.Putinceva gelbėtis bandė devintajame geime, tačiau nerealizavo trijų „break pointų“.

Antrojo seto viduryje I.Swiatek pralaimėjo savo padavimų seriją. Penktajame geime lenkė nerealizavo trijų „break pontų“, o šeštajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Trečiajame sete I.Swiatek iš karto atsiliko 0:4 ir intrigos neatkūrė. Taip nutrūko lenkės 21 pergalės serija.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH

