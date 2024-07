Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate – užtikrintos olimpiečių pergalės ir unikali tėvo bei sūnų įgula

Užtikrintą pergalę iškovojo Paryžiaus olimpinėms žaidynėms besiruošiantis Andrejus Olijnikas. Vienviečių baidarių varžybose 1000 m nuotolį A. Olijnikas įveikė per 3 min. 50,02 sek. ir artimiausius persekiotojus aplenkė net 8,836 sek.

„Lietuvos čempionatas man yra treniruočių proceso dalis. Pastarosios dvi savaites buvo labai įtemptos ir šis treniruočių stovyklos periodas baigiasi varžybomis. Todėl čempionate startuosiu visas tris dienas ir sekmadienį dar dalyvausiu sau neįprastoje 200 metrų rungtyje, – sakė Paryžiuje dvejose distancijose vienviečių 1000 m ir dviviečių 500 m startuosiantis A. Olijnikas. – Ruošiantis dviem distancijoms kažkuri viena iš jų labiau kenčia, nes neužtenka abiem skirti vienodai dėmesio. Treniruotės 1000 metrų distancijoje yra didesnės apimties, be to, skiriasi treniruočių specifika. Šiais metais šiek tiek pakeičiau treniruočių metodiką, pasikeitė darbo pobūdis ir kartais jaučiu, kad dar neįgaunu tokios sportinės formos, kokią turėjau pernai ar užpernai. Bet dabar pagrindinis mano darbas atsiriboti nuo pojūčių ir vykdyti trenerių užduotis ruošiantis olimpinėms žaidynėms.“

Lietuvos čempionu A. Olijnikas tapo ir kitoje olimpinėje distancijoje. Penktadienį vykusias dviviečių baidarių 500 m varžybas jis laimėjo kartu su Mindaugu Maldoniu.

Dar vieną aukso medalį A. Olijnikas iškovojo kartu su Simonu Maldoniu dviviečių baidarių 1000 m distancijoje. Čempionai nuotolį įveikė per 3 min. 25,603 sek. antroje vietoje likusius varžovus aplenkė daugiau negu 15 sek.

Unikalus atvejis užfiksuotas keturviečių baidarių rungtyje, kur įgulą sudarė vienos šeimos nariai. Vadimas Čižys keturvietę irklavo kartu su sūnumis Augintu, Jogintu ir Norvydu. Šeimyninis kvartetas Lietuvos čempionate užėmė 8 vietą. Čempionais tapo Nedas Zavackis, Tomas Bartkus, Tautvydas Šukys ir Marco Brattich, distanciją įveikę per 3 min. 20,209 sek.

Keturviečių kanojų 1000 m varžybas laimėjo Andrius Jančiukovičius, Denisas Kovaliovas, Kirilas Suchorukovas ir Mindaugas Talačka, distanciją įveikę per 3 min. 45,753 sek. Dviviečių kanojų rungtyje triumfavo D. Kovaliovas ir Artūras Golovač, finišavę per 3 min. 58,786 sek. Vienviečių kanojų varžybose trasą greičiausiai įveikė A. Jančiukovičius (4 min. 13,348 sek.).

Moterų varžybose išdalinti keturi medalių komplektai. Vienviečių kanojų varžybose aukso medalį iškovojo Julija Jevtušenkaitė. Čempionė finišo liniją kirto per 5 min. 19,694 sek. Šešiolikmetė J. Jevtušenkaitė 1,534 sek. aplenkė daugkartinę šalies čempionę Gabrielę Čerepokaitę. Penktadienį J. Jevtušenkaitė auksą laimėjo ir 500 m rungtyje.

Vienviečių baidarių varžybose Lietuvos čempione tapo Kotryna Glemžaitė, nuotolį įveikusi per 4 min. 38,017 sek. Dviviečių baidarių rungtyje nugalėtojomis tapo Rita Valaitytė ir Liucija Mitkutė. Čempionės finišavo per 4 min. 37,973 sek. ir artimiausias persekiotojas aplenkė vos 0,35 sek. Keturviečių baidarių aukso medalius laimėjo Kamilė Čiškauskaitė, Gabija Bakaitė, Ema Milašiūtė ir Beatričė Juškaitė, finišo liniją kirtusios per 4 min. 13,951 sek.

Paskutinę Lietuvos čempionato dieną sekmadienį baidarininkai ir kanojininkai medalius išsidalins 200 m distancijoje.