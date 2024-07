Tritaškiais smaginęsis Wembanyama padėjo Prancūzijai sutriuškinti Vokietiją

Prancūzus į pergalę vedė didžiausia šalies krepšinio žvaigždė Victoras Wembanyama.

Jis per 19 žaidimo minučių surinko 25 taškus (5/7 dvit., 5/9 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, tačiau prarado kamuolį ir kartą prasižengė.

Abi komandos ruošiasi Paryžiaus olimpinėms žaidynėms.

In a 24 point win against Germany, Victor Wembanyama put up 25 points, 5 triples, 5 boards & 3 dimes… In only 19 minutes lol



How long until he’s officially the best player on the planet? I think it’s right around the corner pic.twitter.com/F9HNBLJIoT