Pasaulio futbolo čempionato burtai: lauks ispanų ir vokiečių mūšis

Dohoje, Katare, vykusioje ceremonijoje dalyvavo per 2 tūkst. svečių. Tarp jų puikiai pažįstami futbolo pasaulio žmonės, tokie kaip Andrea Pirlo, Cafu, Kaka, Lotharas Matthausas, Arsenas Wengeras ir kt.

Taip pat daugelio turnyre dalyvausiančių rinktinių vyriausieji treneriai.

Kol kas žinomos 29 iš 32 rinktinių, dalyvausiančių Katare vyksiančiame čempionate. Komandos buvo padalintos į aštuonias grupes. Į atkrintamąsias žengs kiekvienos grupės dvi stipriausios rinktinės.

Prieš ceremoniją rinktinės pagal FIFA reitingą buvo susikirstytos į keturis krepšelius. Pirmajame atsidūrė ir Kataro rinktinė kaip turnyro šeimininkė.

Kiekvienai grupei buvo taikomi geografiniai apribojimai. Kiekvienoje iš jų gaėjo būti tik vienas žemyno atstovas, išskyrus Europą, kuri gali turėti dvi komandas, nes Pasaulio taurėje rungtyniauja net 13 Europos rinktinių.

Pirmenybės vyks penkiuose miestuose ir aštuoniuose skirtinguose stadionuose.

Pasaulio futbolo čempionatas prasidės lapkričio 21-ąją dieną, o finalas įvyks gruodžio 18-tąją.

Visos grupės:

A grupė: Kataras, Ekvadoras, Senegalas, Nyderlandai;

B grupė: Anglija, Iranas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Velsas/Škotija/Ukraina;

C grupė: Argentina, Saudo Arabija, Meksika, Lenkija;

D grupė: Prancūzija, Australija/Peru/JAE, Danija, Tunisas;

E grupė: Ispanija, Kosta Rika/Naujoji Zelandija, Vokietija, Japonija;

F grupė: Belgija, Kanada, Maraokas, Kroatija;

G grupė: Brazilija, Serbija, Šveicarija, Kamerūnas;

H grupė: Portugalija, Gana, Urugvajus, Pietų Korėja;

