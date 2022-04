Brazilai sugrįžo į FIFA reitingo viršūnę, Lietuvos rinktinę aplenkė Saliamono salos

Brazilijos rinktinė užtikrintai rungtyniauja Pietų Amerikos zonos atrankoje į pasaulio čempionatą. Per 17 rungtynių brazilai nė sykio nesuklupo, šventė 14 pergalių, surinko 45 taškus ir seniai užsitikrino vietą planetos pirmenybėse bei pirmą poziciją atrankoje.

Liko nesužaistos tik skandalingai nutrauktos atrankos rungtynės su argentiniečiais.

Brazilai dabar turi 1832,69 reitingo taško ir nežymiai aplenkė belgus (1827), o treti liko prancūzai (1789,85). Brazilai į reitingo viršūnę užkopė po 5 metų pertraukos. Per visą istoriją jie FIFA reitinge lyderiavo 4731 dieną – ilgiau už bet kurią kitą rinktinę.

Pirmajame dešimtuke didžiausią šuolį į viršų padarė Meksika (1658,82). Ji iš 12-os vietos pakilo į 9-ą.

Tuo tarpu Lietuvos rinktinė su 1092,04 taško užima 138-ą vietą ir prarado poziciją Saliamono saloms.

Brazil 🇧🇷 return to the 🔝, five years after they were last there.



The March 2022 table is not only a new chapter in rankings history, but it will be used to calculate the seeds for tomorrow's FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw.