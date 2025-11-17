Pasaulio čempionato atranka: Nyderlandai – Lietuva (APŽVALGA)

Įdomūs faktai:
• Lietuviai ketvirtadienį Kaune kontrolinėje akistatoje 0:0 išsiskyrė su Izraelio komanda, tuo tarpu olandai išvykoje 1:1 sužaidė su Lenkijos futbolininkais.
• Kaune įvykęs pirmasis susitikimas tarp Lietuvos ir Nyderlandų rinktinių baigėsi svečių pergale rezultatu 3:2.
• Nyderlandai turi surinkę 17 taškų ir rikiuojasi pirmoje G grupės vietoje. Tuo tarpu Maltos iškovota pergalė prieš Suomiją nustūmė lietuvius į paskutinę, penktą poziciją.
• Rungtynių stadionas pirmą kartą oficialiai buvo atidarytas dar 1996-aisiais, o legendinio futbolininko vardą gavo 2018-aisiais, praėjus dvejiems metams po jo mirties.
• Stadionas talpina 55 tūkstančius sirgalių, jame savo rungtynes žaidžia Amsterdamo Ajax klubas, Nyderlandų rinktinė, o anksčiau šis stadionas buvo namais ir amerikietiško futbolo klubui Amsterdamo „Admirals“.Verta paminėti, jog Amsterdamas nėra vienintelis miestas, kuriame Nyderlandai šiais metais žaidė savo namų rungtynes. Prieš tai savo rinktinę priėmė ir Groningenas bei Roterdamas.
Trenerių komentarai:
„Manau, kad mes esame privilegijuoti sužaisti tokiame istoriniame stadione su tokiu galingu varžovu. Tai yra likimo dovana, todėl kiekvienam žaidėjui įgauti tokią patirtį yra neįkainojamas dalykas. Taip, mes žinome, kad tai yra elitinė komanda, FIFA reitinge ji šiuo metu šešta, bet reikia nusimesti tą naštą nuo pečių. Jie turbūt jaučia daugiau įtampos žaidžiant su mumis negu mes, nes mes nesame grandai – jiems sužaidus nesėkmingai ir kritikos, ir atsakomybės yra ženkliai daugiau negu mums. Su tokia motyvacine linija mes turime eiti į šias rungtynes.
Jų praleisti įvarčiai rodo, kad kai komanda atakuoja ir praranda kamuolį, išėjimais į greitas atakas juos tikrai galima nubausti – ką padarė Lenkija ir mes Kaune. Manau, kad iš pozicinio žaidimo yra ženkliai sunkiau jiems įmušti įvartį, nes ir kamuolio kontrolė bus didesnė jų pusėje, ir daugiau jie bus mūsų aikštės pusėje. Bet perėmus kamuolį pirmas veiksmas bus išėjimas į greitą kontrataką. Turint greitus žaidėjus, galima tą padaryti. Aišku, kad galimybes išnaudotum, reikia įdėti daug darbo, reikia perėmus kamuolį labai greitai išeiti į atakas, bet galimybių yra, svarbiausia tikėti, kad mes galime tą padaryti. Turime tam pagrindo, nes rungtynės namuose, nežiūrint į pralaimėjimą, buvo sėkmingos pasitikėjimo savimi prasme. Viskas prasideda nuo tikėjimo – reikia tikėti savimi, tikėti komandos draugais. Čia turbūt svarbiausias dalykas žaidžiant su tokio kalibro komanda.
Yra atsakomybės jausmas, kad turime profesionaliai ir sąžiningai užbaigti šį ciklą, nežiūrint į visas aplinkybes ir sunkumus, kuriuos turėjome šį sezoną. Labai svarbu, kaip viskas užsibaigia. Manau, kad čia yra mūsų įvaizdis, mūsų veidas. Žinoma, kad atvažiuoja ir sirgalių, kurie mus rytoj palaikys. Visų pirma dėl savęs, dėl jų, dėl visos Lietuvos futbolo bendruomenės privalome sąžiningai atlikti savo užduotis ir savo darbą. Šitas rodiklis turi būti ypač svarbus tiems žaidėjams, kurie jau baigė savo sezonus, kuriems iš tikrųjų tai yra paskutinės sezono rungtynės. Reikia profesionaliai iki pat pabaigos atlikti savo pareigas.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Komandų formos
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!