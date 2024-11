Pasaulio biatlono taurės starte lietuviai aplenkė 3 duetus, pergalę iškovojo švedai

Nugalėtojais tapo praėjusių metų sėkmę pakartoję švedai – Ella Halvarsson ir Sebastianas Samuelssonas. Jie panaudojo 4 papildomus šovinius, neturėjo sukti baudos ratų ir finišavo per 36 min. 17.6 sek.

Antri buvo ilgai pirmavę prancūzai – Julia Simon ir Quentinas Fillonas Maillet (+10.2 sek., 0 baudos ratų + 9 papildomi šoviniai). Q.F.Maillet paskutiniame etape prireikė net 5 papildomų šovinių ir tai leido S.Samuelssonui išsiveržti į priekį, mat švedas paskutiniame etape panaudojo tik 1 papildomą šovinį.

Nu, kör vi! 💥



Just like last year, Sweden takes the opening Single Mixed Relay! But this time @SebbeSamuelsson partners up Ella Halvarsson who wins on her relay debut! pic.twitter.com/wivsk7gxqo

REKLAMA