Retinolis kosmetikoje: išskirtinės savybės ir teisingas naudojimo būdas

Kodėl retinolis laikomas kosmetikos auksu?

Anot vaistininkės J. Voverės, retinolis turėtų tapti kiekvieno, į ketvirtąją dešimtį įkopusio žmogaus, veido odos priežiūros rutinos dalimi. Tai – aktyvi vitamino A forma, turinti senėjimą stabdantį ir odos regeneraciją skatinantį poveikį. Retinolis padidina odos ląstelių gamybą, todėl padeda atkimšti poras, nušveičia odą ir paspartina kolageno gamybą.

„Retinolis yra geriausiai žinomas dėl savo veiksmingumo mažinant smulkias raukšleles. Skirtinga šios veikliosios medžiagos koncentracija yra papildomi tonikai, serumai, kremai, lakštinės, gelinės ir tepamosios kaukės bei kiti kosmetikos produktai, skirti veidui, paakių zonai ir kūnui. Retinolio produktai gali padaryti teigiamą poveikį aknės kamuojamai odai, taip pat nuo spuogelių likusiems randams – retinolis padeda sumažinti patinimą, uždegimą ir išvengti naujų spuogų susiformavimo.

Dėl senėjimo, odos ligų ar saulės spindulių žalos atsiradusios pigmentinės dėmės taip pat gali būti pašviesinamos naudojant retinolio serumus ar kremus. Tiesa, dermatologai pacientams kartais skiria stipriau veikiančius, receptinius retinoidų kremus, kadangi jei oda yra labai smarkiai pažeista, įprasti produktai gali veikti per silpnai“, – pasakoja vaistininkė.

Ji priduria, kad retinolis gali būti naudojamas ir norint sušvelninti strijų ar randų išvaizdą, taip pat kai kuriais atvejais gelbsti psoriazės paveiktą odą, nuramindamas uždegiminius procesus ir sureguliuodamas odos ląstelių augimą.

Kaip teisingai naudoti?

„Camelia“ vaistininkė J. Voverė paaiškina, kad grožio prekių parduotuvėse ar vaistinėse lengvai galima įsigyti kosmetikos su retinoliu, kurio koncentracija produkte siekia iki 2 proc. Nors tai atrodo nedaug, niekada prieš tai nenaudojus šios veikliosios medžiagos produktų, oda gali sureaguoti gana nepalankiai.

Jei tinkamai nesusipažįstama su retinolio naudojimo principais ir produktas naudojamas neteisingai, oda gali parausti, patinti, pradėti pleiskanoti, tapti jautri, niežtinti, gali būti juntamas deginimo jausmas. Tam, kad išvengtume nemalonių retinolio sukeliamų šalutinių poveikių, reikia laikytis keleto specifinių taisyklių. Anot vaistininkės, visų pirma rekomenduojama pradėti nuo retinolio skvalane arba 0,3 proc. retinolio turinčių produktų ir juos pamažu įvesti į odos priežiūros rutiną.

„Visų pirma, retinolis turėtų būti naudojamas tik vakare, nes kitu atveju kyla neigiamos odos reakcijos į saulę ir į kitus kosmetikos produktus grėsmė. Iš pradžių nuprausiame odą švelniu prausikliu, ją nusausiname. Jei oda jautresnė, prieš tepant retinolio produktus, patarčiau naudoti drėkinantį serumą, o jei ne – galime užtepti ploną sluoksnį retinolio produkto ir luktelėti, kol šis susigers į odą. Jei buvo naudojamas retinolio serumas, ant jo rekomenduočiau užtepti drėkinamojo kremo“, – vardija vaistininkė.

Ji atkreipia dėmesį, kad pirmas keletą savaičių retinolį reikėtų naudoti kartą į savaitę, vėliau – du kartus, dar vėliau – kas antrą dieną ir, galų gale, kai oda apsipranta prie aktyviosios medžiagos, galima tai daryti kasdien. Vėliau galima pamažu didinti ir retinolio koncentraciją.

Retinolis ir vitaminas C

J. Voverė paaiškina, kad vienu metu su retinolio produktais neturėtume naudoti AHA, BHA rūgščių bei vitamino C. Tiek rūgštines priemones, tiek vitamino C priemones galima naudoti ryte arba tais vakarais, kada nenaudojame retinolio. Anot jos, iš tiesų, pirmoje dienos pusėje naudojant vitamino C turinčią kosmetiką, o vakarais – retinolio turinčią kosmetiką, galima tikėtis netgi labai puikių rezultatų.

„Vitaminas C ir retinolis, naudojant teisingai, gali efektyviau pašviesinti pigmentines dėmes, sumažinti raukšles, pagyvinti bendrą odos išvaizdą. Tačiau abi šios veikliosios medžiagos gali dirginti odą, tad jas naudojant vienu metu, nepageidaujamų odos reakcijų tikimybė nemenkai išauga. Dėl retinolio veikimo principų, jo taip pat nepatariama naudoti nėštumo metu“, – sako vaistininkė.

Ji priduria, kad naudojant retinolio produktus, dienos metu būtina pasirūpinti ir apsauga nuo saulės, pirmaisiais pavasario mėnesiais gali pakakti SPF 30, tačiau vasarą reikėtų naudoti stipriausią – SPF 50 apsaugą.