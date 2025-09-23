Ousmane‘as Dembele triumfavo „Ballon d‘Or“ apdovanojimuose

Geriausia metų futbolininke trečią kartą iš eilės buvo išrinkta Aitana Bonmati.
Geriausiu jaunuoju futbolininku antrus metus iš eilės išrinktas Lamine‘as Yamalis, kuris laimėjo KOPA trofėjų.
„Pirmiausia, dėkoju už apdovanojimą. Didelė garbė vėl čia būti. Taip pat noriu padėkoti savo klubui „Barcelonai“, taip pat savo šeimai. Negaliu užmiršti ir savo komandos draugų, kurie padėjo man čia atsidurti“, – kalbėjo L. Yamalis.
Tuo tarpu geriausia jauniausia futbolininke buvo išrinkta taip pat katalonų ekipos atstovė Vicky Lopez.
Geriausia moterų metų trenere buvo išrinkta Anglijos moterų rinktinės strategė Sarina Wiegman, kuriai atiteko Johano Cruyffo trofėjus. Tuo tarpu geriausiu vyrų metų treneriu tapo Paryžiaus „Saint-Germain“ vyriausiasis treneris Luisas Enrique.
Yashin trofėjus, skirtas geriausiam metų vartininkui, atiteko Gianluigi Donnarumma. Tuo tarpu geriausia metų moterų vartininke buvo išrinkta Hannah Hampton.
Ceremonijos metu buvo atiduota pagarba žuvusiai „Liverpool“ žvaigždei Diogo Jota ir jo broliui Andre Silva.
Gerdo Mullerio apdovanojimą, skirtą rezultatyviausiam praėjusio sezono žaidėjui, gavo Viktoras Gyokeresas. Tuo tarpų moterų futbole šis apdovanojimas atiteko Ewa Pajor.
Geriausia metų moterų futbolo komanda buvo pripažinta Londono „Arsenal“. Tuo tarpu geriausia vyrų metų komanda tapo PSG, kuri praėjusiame sezone surengė įspūdingą žygį.
Sokrato apdovanojimas, skirtas už darbus už aikštės ribų, atiteko Xana fondui, kuris yra skirtas suteikti visapusišką paramą vaikams ir jauniems žmonėms, sergantiems gyvybei pavojingomis ligomis. Fondą įkūrė PSG strategas Luisas Enrique po to, kai 2019 m. po retos kaulų vėžio formos mirties mirė jo devynerių metų dukra Xana.
Įdomu tai, jog praėjusiais metais tik Rodri nusileidęs ir antras likęs Vinicius šiais metais rinkimuose nukrito į šešioliktąją poziciją.
Šių metų „Ballon d‘Or“ vyrų kandidatų sutrumpintas sąrašas:
Jude‘as Bellinghamas (Anglija, Madrido „Real“)
Ousmane‘as Dembele (Prancūzija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Gianluigi Donnarumma (Italija, Paryžiaus „Saint-Germain“/„Manchester City“)
Desire Doue (Prancūzija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Denzelis Dumfriesas (Nyderlandai, Milano „Inter“)
Serhou Guirassy (Gvinėja, Dortmundo „Borussia“)
Viktoras Gyokeresas (Švedija, „Sporting CP“ /Londono „Arsenal“)
Erlingas Haalandas (Norvegija, „Manchester City“)
Achrafas Hakimi (Marokas, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Harry Kane‘as (Anglija, Miuncheno „Bayern“)
Khvicha Kvaratskhelia (Sakartvelas, „Napoli“/Paryžiaus „Saint-Germain“)
Robertas Lewandowskis (Lenkija, „Barcelona“)
Alexis Mac Allisteris (Argentina, „Liverpool“)
Lautaro Martinezas (Argentina, Milano „Inter“)
Kylianas Mbappe (Prancūzija, Madrido „Real“)
Scottas McTominay‘us (Škotija, „Napoli“)
Nuno Mendesas (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Joao Nevešas (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Michaelis Olise (Prancūzija, Miuncheno „Bayern“)
Cole‘as Palmeris (Anglija, Londono „Chelsea“)
Pedri (Ispanija, „Barcelona“)
Raphinha (Braziliaj, „Barcelona“)
Declanas Rice‘as (Anglija, Londono „Arsenal“)
Fabianas Ruizas (Ispanija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Mohamedas Salahas (Egiptas, „Liverpool“) Virgilas van Dijkas (Nyderlandai, „Liverpool“)
Vinicius Junior (Brazilija, Madrido „Real“)
Vitinha (Portugalija, Paryžiaus „Saint-Germain“)
Florianas Wirtzas (Vokietija, Lėverkuzeno „Bayer“/„Liverpool“)
Lamine‘as Yamalis (Ispanija, „Barcelona“)
Kaip yra išrenkamas „Ballon d'Or“ nugalėtojas?
Vyrų ir moterų „Ballon d'Or“ apdovanojimai yra skiriami pagal tris pagrindinius kriterijus:
1. Individualūs pasirodymai, ryžtingumas ir įspūdingas charakteris
2. Komandos pasirodymai ir pasiekimai
3. Klasė ir sąžiningas žaidimas
„Ballon d‘Or“ rinkimuose balsuoja tarptautinė specializuotų žurnalistų komisija, sudaryta po vieną atstovą iš kiekvienos šalies, patenkančios į FIFA geriausiųjų šimtuką. Kiekvienas žiuri narys iš 30 žaidėjų sąrašo išrenka dešimt žaidėjų mažėjančia nuopelnų tvarka. Dešimčiai atrinktų žaidėjų atitinkamai skiriami 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ir 1 taškas.
Ceremonija
69-ąją „Ballon d'Or“ ceremoniją ves Nyderlandų futbolo legenda ir „„Ballon d'Or“ laimėtojas Ruudas Gullitas kartu su britų žurnaliste ir žinoma sporto televizijos asmenybe Kate Scott.
