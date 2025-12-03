 
TV3 naujienos > Sportas

Oficialu: Upstas persikėlė į „Žalgirį“

2025-12-03 15:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 15:52



Klaudijus Upstas | Organizatorių nuotr.

Antruoju futbolo klubo „Žalgiris“ artėjančio sezono papildymu tapo Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės narys Klaudijus Upstas.

0

31-erių gynėjas krašto gynėjas į Vilnių atvyksta iš Kauno raj. „Hegelmann“ komandos, kurioje rungtyniavo pastaruosius penkerius sezonus.

„Klaudijų pažįstu ir su juo dirbau jau daug metų, todėl puikiai žinau, kokią pridėtinę vertę jis atneša komandai tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Jo stabilus ir sėkmingas žaidimas kalba pats už save, o lyderio bruožai ir žmogiškosios savybės daro jį futbolininku, kuriuo gali pasitikėti. Džiaugiamės, kad Klaudijus prisijungia prie Vilniaus „Žalgirio“ – tai Lietuvos rinktinės žaidėjas, galintis įkvėpti aplinkinius bei padėti klubui siekti savo tikslų“, – kalbėjo sporto direktorius Giedrius Klevinskas.

Prie komandos prisijungęs žaidėjas pažymėjo fanų kuriamą atmosferą bei klubo tikslus.

„Pirma, norėčiau padėkoti už galimybę prisijungti prie komandos. Puikiai suprantu kokie lūkesčiai, reikalavimai bus keliami komandai. Antra, noriu kreiptis į „Žalgiris“ fanus ir visą bendruomenę. Jūsų palaikymas kuria atmosferą, kurią žino visa Lietuva. Tai – jėga, kuri įkvepia komandą ir visus aplink ją. Mūsų kelias aiškus: mes einame į viršų ir mes tai darysime kartu. Nuo pirmos dienos galiu pažadėti viena: mano atsidavimas bus absoliutus. Dabar esu ir Jūsų komandos narys“, – mintimis dalijosi K. Upstas.

Per savo jau virš dešimtmetį trunkančią karjerą Klaudijus rungtyniavo tik Lietuvoje – Tauragės, Gargždų, Kauno, Trakų, Jonavos, Klaipėdos, Palangos bei Kauno rajono komandose. Patyręs saugas yra ir dažnas nacionalinės vyrų rinktinės narys. Jo sąskaitoje – 12 rungtynių.

Kapitono pareigas pastarajame klube užėmęs kaunietis yra dukart A lygos vicečempionas, ne kartą rungtyniavęs ir UEFA Konferencijų lygos atrankoje.

Praėjusiame A lygos sezone Klaudijus sužaidė 33-is rungtynes ir pasižymėjo 1 įvarčiu bei 5 rezultatyviais perdavimais.

