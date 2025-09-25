Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaro gyvenimo būdas kelia nerimą: vakarėliai iki paryčių, alkoholis su energiniais gėrimais ir neaišku kada įvyksiantis grįžimas į aikštę

2025-09-25 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 21:45

Rodolfo Gomesas pranešė, kad Neymaras dėl traumos nežais iki pat 2026 metų – užsitęsusi reabilitacija taps dar vienu išbandymu daug traumų per karjerą patyrusiam brazilui.

Neymaras | Scanpix nuotr.

0

Dar daugiau – žurnalistas atskleidė šokiruojančias detales apie puolėjo gyvenimo būdą pastaraisiais mėnesiais. Futbolininkas eina miegoti tik penktą valandą ryto, nuolat maišo viskį su energiniais gėrimais ir kiekvieną dieną rūko kaljaną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neymaro atstovų stovykla kol kas nesureagavo į šią informaciją viešai, tačiau tokios naujienos sukėlė tikrą šurmulį socialiniuose tinkluose ir Brazilijos sporto žiniasklaidoje. Klubas sunerimęs – atskleista, kad gėrimas ir bemiegės naktys griauna ne tik talentą, bet ir atitolina galimybę grįžti į stadioną.

Brazilijos futbolo komentatoriai mini, kad Neymaro atvejis – ypatingas.

„Tai daugiau nei fizinė trauma. Atsigaunantis futbolininkas per reabilitaciją turėtų laikytis griežto režimo, tačiau dabar akivaizdu – prioritetai yra visai kitur.“

Dėl tokios rutinos didėja rizika visiškai nepatekti į rinktinės sudėtį 2026 m. Pasaulio taurės turnyre. Kol kas pagrindinė žinia – žvaigždės sugrįžimo teks laukti dar ilgiau, o žaidėjo sveikatai gerokai kenkia jo gyvenimo stilius.

