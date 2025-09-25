Ainius Sabaliauskas ir Samuele Seghetti be kovos pateko į dvejetų pusfinalį Tunise

A. Sabaliauskas ir S. Seghetti pelnė 324 JAV dolerius bei po 4 ATP dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jie bandys įveikti švedą Johną Hallquistą Litheną ir lenką Piotrą Pawlaką.
Vienetuose 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!