Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ainius Sabaliauskas ir Samuele Seghetti be kovos pateko į dvejetų pusfinalį Tunise

2025-09-25 17:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 17:55

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti taip ir nežaidė prieš turką Mertą Alkayą ir airį Ammarą Elaminą. Varžovai tęsti turnyrą atsisakė, tad lietuviui su italu pergalė įskaityta be kovos.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

Tunise vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti taip ir nežaidė prieš turką Mertą Alkayą ir airį Ammarą Elaminą. Varžovai tęsti turnyrą atsisakė, tad lietuviui su italu pergalė įskaityta be kovos.

REKLAMA
0

A. Sabaliauskas ir S. Seghetti pelnė 324 JAV dolerius bei po 4 ATP dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jie bandys įveikti švedą Johną Hallquistą Litheną ir lenką Piotrą Pawlaką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienetuose 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ATP-1554) pagal reitingą iš karto pateko į antrąjį kvalifikacijos ratą ir ten 6:4, 3:6, [10:3] palaužė japono Takuyos Komuros pasipriešinimą. Deja, lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape lietuvis dramatiškai 2:6, 6:4, [10:12] pralaimėjo 18-mečiui tunisiečiui Alaai Trifi (ATP-1813, ITF jaunių-283). Lietuvis pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų