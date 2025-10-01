„Newcastle Utd“ sutriuškino „Royale Union SG“ ir iškovojo pirmąją pergalę Čempionų lygoje

Nickas Woltemade‘as rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Newcastle Utd“ į priekį 1:0. Anthony Gordonas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
A. Gordonas sužaidus valandą antrą kartą sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Harvey Barnesas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Newcastle Utd“ iškovojo pergalę rezultatu 4:0.
Tai yra pirmoji „Newcastle Utd“ iškovota pergalė Čempionų lygoje šį sezoną. Tuo tarpu „Royale Union SG“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą.
