TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Newcastle Utd“ sutriuškino „Royale Union SG“ ir iškovojo pirmąją pergalę Čempionų lygoje

2025-10-01 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 21:37

„Newcastle United“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse4:0 sutriuškino „Royale Union SG“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Nickas Woltemade‘as rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Newcastle Utd“ į priekį 1:0. Anthony Gordonas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Gordonas sužaidus valandą antrą kartą sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Harvey Barnesas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Newcastle Utd“ iškovojo pergalę rezultatu 4:0.

Tai yra pirmoji „Newcastle Utd“ iškovota pergalė Čempionų lygoje šį sezoną. Tuo tarpu „Royale Union SG“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą.

