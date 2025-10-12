Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžio“ strategas: man gėda, kad sugebėjau nusileisti pirmus žingsnius žengiantiems žmonėms

2025-10-12 23:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 23:44

Kėdainių „Nevėžis“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) nusileido persitvarkiusiai „Jonavos“ ekipai – 82:86.

L.Eglinskas buvo itin nusivylęs nesėkme (Foto: Rokas Lukoševičius)

Kėdainių „Nevėžis“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) nusileido persitvarkiusiai „Jonavos“ ekipai – 82:86.

REKLAMA
0

Po nesėkmės Kėdainių ekipos strategas Laimonas Eglinskas buvo įsitikinęs, kad turėjo laimėti rungtynes, o kritikos turėjo tiek sau, tiek auklėtiniams.

36-erių specialistas įvertino 22 taškus pelniusio Tony Perkinso pasirodymą bei nusivylė, kad taktinėje kovoje nusileido vyriausiojo trenerio pareigose debiutuojančiam Steponui Babrauskui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vieno atkovoto kamuolio po baudų metimų pritrūko. Pagal visus statistinius rodiklius, pagal viską, kas vyko aikštelėje, išskyrus ketvirtą kėlinį, kai neišlaikėme koncentracijos ir nežaidėme, kas buvo susitarta, manau, kad buvome geresnė komanda“, – teigė strategas.

REKLAMA
REKLAMA

– Tris kėlinius praleidote po 19 taškų, ketvirtajame – 29. Kodėl taip nutiko?

– Gal kažkiek kai kuriems žaidėjams pritrūko jėgų, tokia rotacija, bet aš nemanau, kad tai yra pasiteisinimas. Mes praradome koncentraciją ir tai nutiko puolime, net ne gynyboje. Pradėjome daryti skubotus sprendimus puolime, blogi metimai ir tas vienas neatkovotas kamuolys nulėmė mačo baigtį.

REKLAMA

– T.Perkinsas buvo puikus, jam pritrūko pagalbos?

– Man labiau trūko tos jo atsakomybės lemiamu metu, kai jauti, kad esi nusėdusiomis baterijomis – pasiprašyk keitimo. Bet tu nesiprašai, žaidi, įeini, atrodo, agresyviai, bet tada sustoji paskutinėje fazėje, suki, piruetus kažkokius darai. Tai truputį nuvylė, bet jis yra geras žaidėjas, šiandien parodė gyvybės ženklus, kad gali žaisti, tikiuosi, tai ir toliau tęs.

REKLAMA
REKLAMA

– Esate jaunas treneris, turintis jauną komandą. Kiek augimo skausmų išgyvenate sezono pradžioje?

– Tų augimo skausmų visada bus, nes žinome, kad turime jauną komandą. Nežinau, ar mano amžius ir mano patirtis gali kažką nugroti, nes jei pažiūrėtumėte mano patirtį, tai nėra pirmas sezonas, kada aš dirbu. Tiesiog pagal amžių man sekasi, kad anksti pradėjau dirbti treneriu. Man šiandien irgi yra gėda, kad po tiek metų darbo treneriu sugebėjau nusileisti pirmus žingsnius žengiantiems žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Kokius pokyčius varžovų komandoje pastebite vairą perėmus S.Babrauskui?

– Aš manau, kad visų pirma žaidėjai rodo kitą energiją, nes atleidus ir pakeitus trenerį žaidėjai turi susiimti ir parodyti, kad tai, kas vyko prieš tai, yra ne jų kaltė. Jie automatiškai motyvuojasi ir nebūtinai ten yra trenerio reikšmė. Patys žaidėjai turi suvokti, kad jei pakeitus trenerį rezultatai vėl yra blogi, reiškia, ne treneris blogas buvo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
S.Babrauskas startavo dviem pergalėmis
S.Babrauskas: ne šachmatais žaidžiau dvidešimt metų
T.Perkinsas taškus rinko gausiai, bet pergalės nenukalė
„Jonava“ iškovojo pirmąją pergalę LKL – S.Babrausko auklėtiniai ketvirtame kėlinyje palaužė „Nevėžį“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų