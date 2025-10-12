„Nevėžio“ strategas: man gėda, kad sugebėjau nusileisti pirmus žingsnius žengiantiems žmonėms

Po nesėkmės Kėdainių ekipos strategas Laimonas Eglinskas buvo įsitikinęs, kad turėjo laimėti rungtynes, o kritikos turėjo tiek sau, tiek auklėtiniams.
36-erių specialistas įvertino 22 taškus pelniusio Tony Perkinso pasirodymą bei nusivylė, kad taktinėje kovoje nusileido vyriausiojo trenerio pareigose debiutuojančiam Steponui Babrauskui.
„Vieno atkovoto kamuolio po baudų metimų pritrūko. Pagal visus statistinius rodiklius, pagal viską, kas vyko aikštelėje, išskyrus ketvirtą kėlinį, kai neišlaikėme koncentracijos ir nežaidėme, kas buvo susitarta, manau, kad buvome geresnė komanda“, – teigė strategas.
– Tris kėlinius praleidote po 19 taškų, ketvirtajame – 29. Kodėl taip nutiko?
– Gal kažkiek kai kuriems žaidėjams pritrūko jėgų, tokia rotacija, bet aš nemanau, kad tai yra pasiteisinimas. Mes praradome koncentraciją ir tai nutiko puolime, net ne gynyboje. Pradėjome daryti skubotus sprendimus puolime, blogi metimai ir tas vienas neatkovotas kamuolys nulėmė mačo baigtį.
– T.Perkinsas buvo puikus, jam pritrūko pagalbos?
– Man labiau trūko tos jo atsakomybės lemiamu metu, kai jauti, kad esi nusėdusiomis baterijomis – pasiprašyk keitimo. Bet tu nesiprašai, žaidi, įeini, atrodo, agresyviai, bet tada sustoji paskutinėje fazėje, suki, piruetus kažkokius darai. Tai truputį nuvylė, bet jis yra geras žaidėjas, šiandien parodė gyvybės ženklus, kad gali žaisti, tikiuosi, tai ir toliau tęs.
– Esate jaunas treneris, turintis jauną komandą. Kiek augimo skausmų išgyvenate sezono pradžioje?
– Tų augimo skausmų visada bus, nes žinome, kad turime jauną komandą. Nežinau, ar mano amžius ir mano patirtis gali kažką nugroti, nes jei pažiūrėtumėte mano patirtį, tai nėra pirmas sezonas, kada aš dirbu. Tiesiog pagal amžių man sekasi, kad anksti pradėjau dirbti treneriu. Man šiandien irgi yra gėda, kad po tiek metų darbo treneriu sugebėjau nusileisti pirmus žingsnius žengiantiems žmonėms.
– Kokius pokyčius varžovų komandoje pastebite vairą perėmus S.Babrauskui?
– Aš manau, kad visų pirma žaidėjai rodo kitą energiją, nes atleidus ir pakeitus trenerį žaidėjai turi susiimti ir parodyti, kad tai, kas vyko prieš tai, yra ne jų kaltė. Jie automatiškai motyvuojasi ir nebūtinai ten yra trenerio reikšmė. Patys žaidėjai turi suvokti, kad jei pakeitus trenerį rezultatai vėl yra blogi, reiškia, ne treneris blogas buvo.
