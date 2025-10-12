Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

S.Babrauskas: ne šachmatais žaidžiau dvidešimt metų

2025-10-12 23:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 23:26

Nesėkmių serija sezoną pradėjusi „Jonava“ ėmėsi pokyčių ir šie suveikė.

S.Babrauskas startavo dviem pergalėmis

Nesėkmių serija sezoną pradėjusi „Jonava“ ėmėsi pokyčių ir šie suveikė.

Prie komandos prisijungė du nauji aukštaūgiai, o vyriausiojo trenerio poste Paulių Juodį pakeitė Steponas Babrauskas ir rezultatai pasikeitė.

Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) jonaviškiai 88:80 pranoko „Šiaulius“, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) 86:82 įveikė Kėdainių „Nevėžį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pastarosios pergalės S.Babrauskas išskyrė būtinybę kompensuoti talento stygių kitais aspektais bei tikėjimą savo auklėtiniais.

„Jei būčiau netikėjęs – būčiau nėjęs. Tikėjau žaidėjais, tik norėjau, kad jie patikėtų manimi. Ne šachmatais žaidžiau dvidešimt metų, buvau ir aukštai, ir žemai, ir per vidurį. Dideliame mieste ir mažame. Dar kartą pasikartosiu, kad pats buvau netalentingas žaidėjas, ne pats talentingiausias savo kartoje. Man svarbiausia, kad jie luptųsi ir norėtų laimėti.

Pirma pusė buvo tragiška, tris kėlinius mes pralaimėjome, jie neįvykdė, ko aš prašiau. Nesigynėme, darėme daug klaidų, paskui viską sutvarkėme ir atėjo ta pergalė“, – teigė naujasis strategas.

– Lemiamas ketvirtis laimėtas 29:15, geriausias puolimas ir geriausia gynyba. Kas tai lėmė?

– Kantriai žaidėme gynyboje, nes jie yra tokia bėganti komanda, daug metanti. Mes tris kėlinius neturėjome kantrybės. Prašiau kantrybės ir tai atneštų puolimą. Darėme daug klaidų, per antrą pusę – tik tris. Pralaimėjome kamuolius, kai aš jiems sakiau, kad varžovai lips ir mes. Trūksta dar tų dalykų. Trūksta ir laiko, dabar kas trejas dienas rungtynės. Norėčiau daugiau detalių įsivesti, bet nėra kada.

– Matas Repšys turėjo labai gerą atkarpą ketvirtajame kėlinyje, kiek jis buvo svarbus laužiant rungtynes?

– Labai svarbus. Iš pradžių jis labai grybavo, o paskui labai gerai viską padarė. Būkime paprasti, jis tai žino. Aš juo tikiu, tikiu jais visais. Noriu tik kad jie kovotų.

– Komandos sudėtį vis keičia traumos, kiek dar esate optimalių penketų paieškose?

– Ieškau, sunku yra, nes vienas esu, turiu studentą, bet bandau susigaudyti. Susirašau kažkokius lapelius, ką reikia pažiūrėti, ką padaryti. Džiaugiuosi Džiugo prisijungimu, nes turime traumų, pasisekė jį nusipirkti. Tai tiek. Aš jais visais tikiu, noriu, kad jie kovotų ir viskas bus gerai.

– Su Beno Krikke’o ir Džiugo Slavinsko prisijungimu turite pakankamai jėgos priekinėje linijoje?

– Nesame tokie galingi, bet turime savų pliusų. Mokame Beną išnaudoti, norisi išnaudoti jo stipriąsias puses. Turime Jaleną, Giedrių, dabar – ir Džiugą. Sakau, kad visais jais tikiu, svarbu, kad jie tikėtų manimi ir tuo, ką sakau.

– Kokį žaidimą norite, kad jūsų komanda demonstruotų?

– Mūsų kelias toks yra – graužti parketą ir viskas. Nesame kažkokie labai talentingi, visi iš kažkur sulipdyti. Iš pradžių reikia sulipti ir graužti parketą, čia paprasti dalykai.

